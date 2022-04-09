/690761/محافظ-قنا-يقود-حملة-لإزالة-التعديات-على-الأراضى-الزراعية-بنجع-حمادى-بقنا

تقدم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الاراضى الزراعية بنطاق قرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادى ، وذلك عقب مروره بالقرية ورصدة لبعض حالات التعدى .

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و أمر محافظ قنا مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بإحضار اللوادر والمعدات ، وأشرف بنفسه على أعمال الإزالة ، ووجه القائمين على تنفيذ الإزالة بعدم ترك أى تعديات ورفع مخلفات الهدم بواسطة معدات الوحدة المحلية للمدينة على نفقة المتعديين ، مشددا على المسئولين بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك .

مواجهة أى حالة تعدى عليها ومنعها فى المهد وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية

ووجه الداودي أيضا بضرورة المرور الميدانى على الأراضى الزراعية ، ومواجهة أى حالة تعدى عليها ومنعها فى المهد وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، وذلك فى إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بتشكل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية ، مؤكدا أن رئيس القرية هو المسئول الأول عن أى تعديات لا يتم إزالتها فى المهد وسيتم التعامل بكل حزم مع المقصرين فى آداء واجباتهم الوظيفية .