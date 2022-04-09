/691053/حبس-4-مهتمين-بقتل-سائق-داخل-مزرعته-بالشرقية

قررت نيابة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية حبس 4 أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهام ثلاثة منهم بقتل سائق داخل مزرعته، بزعم استيلائه على أموالهم قبل تنفيذ اتفاق فيما بينهم لشراء سلاح ناري، وكان بصحبة المجني عليه المتهم الرابع وقت ارتكاب الواقعة الأولى.

دوت الخليج

تلقت مدرية أمن الشرقية إخطارا بمن مأمور مركز شرطة الحسينية، بورود إشارة من أحد المستشفيات باستقبالها المجني عليه "سائق" ، ويُقيم بنطاق دائرة مركز شرطة الحسينية، مُصابًا بطلقات نارية وتوفي فور وصوله المستشفى متأثرًا بإصابته.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة الحسينية إلى مكان الواقعة، وبسؤال زوجة المجني عليه وشقيقه، مُقيمان بدائرة مركز شرطة الحسينية، أفادت الزوجة بأنها حال توجهها إلى زوجها في المزرعة خاصته وجدته مُلقى في أرضية غرفة نومه مُصابًا بأعيرة نارية، وحين ذلك أبلغت شقيقه ليتم نقل المجني عليه إلى المستشفى لكنه فارق الحياة.

على الفور، جرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية، وقطاع البحث الجنائي في مديرية أمن الشرقية، وأسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية.

اعتراف المتهمين بالواقعة

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترف أحدهم بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخرين؛ وذلك لسابق اتفاق أحدهم مع المجني عليه لشراء بندقية آلية، فيما أكد المتهم على أنه كان قد اصطحب باقي المتهمين إلى المجني عليه لما يشتهر به الأخير بوساطته في تلك الأمور، وأنهم قد طلبوا منه شراء بندقية آلية وكمية من الذخائر، وفي مقابل ذلك اتفق المجني عليه معهم على تجهيز مبلغ مالي، وعقب ذلك توجهوا سويًا لمقابلة المجني عليه في مزرعته مُستقلين سيارة ملاكي، إلا أنهم فوجئوا بقيام المجني عليه باعتراض طريقهم وبحوزته بندقية خرطوش وبرفقته صديقه عاطل ومُقيم بذات الناحية، وإجبارهم على النزول من السيارة، واستولى وصديقه منهم على أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية و3 هواتف محمولة، قبل أن يأمرهم بمغادرة المكان.

عزموا التخلص منه

وعلى إثر ذلك أفاد المتهمون بأنهم قد عقدوا العزم على التخلص من المجني عليه، وأعد أحدهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية، خرطوش وبندقية آلية، وليلة الواقعة توجهوا إلى مزرعة المجني عليه، ولدى وصولهم تبادلو إطلاق الأعيرة النارية ما أسفر عن إصابة اثنين من المتهمين وإحداث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته، فيما أرشد المتهمين عن بندقية آلية وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار والدراجة النارية والسيارة المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

وتم تحرير محضر بالوقعة