/691052/وفد-الدقهلية-يفتتح-المعرض-الخيري-السنوي-لتوفير-احتياجات-المواطنين

دوت الخليج

وأكد باهر السقعان رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الدقهلية، أن معرض الوفد الخيري يهدف إلى مساندة جهود الدولة المصرية في توفير الدعم اللازم للمواطنين خلال فصل الصيف وبالأسعار المناسبة بهدف رفع العبء عن كاهلهم.

وفد الدقهلية يفتتح المعرض الخيري السنوي لتوفير احتياجات المواطنين

وأشار رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالدقهلية، إلى أن المعرض جاء في إطار سعي حزب الوفد نحو تفعيل دوره المجتمعي، ليبدأ عمله بشكل يومي على مدار أسبوع من اليوم السبت، وذلك في الساعة 11 صباحًا وحتى 3 مساءًا بمقر حزب الوفد بمدينة المنصورة في شارع نور بالمختلط.

أعضاء الوفد ينظمون زيارة لدار أيتام بلقاس بالدقهلية

وكان قد نظم أعضاء الوفد في بلقاس بمحافظة الدقهلية، زيارة لدار الأيتام، تحت إشراف محمد حلمي سويلم عضو المكتب التنفيذي وعضو الهيئة العليا بالحزب، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

وقال محمد خشبة عضو حزب الوفد في بلقاس، إن اليتيم هُو ذاك الذي فقَد قطعة من قلبه، وبات في كهوف الحياة تائهًا لا يعرف السير يمنى أم يسرى، وهُو ذاك الشخص الذي لا يجدُ مَن يقفُ جنبه في السراء أو في الضراء، على كلٍ يبقى سيد الموقف دوماً كل ما يخص الحزن بدرجة أولى والبؤس بدرجة ثانية والفقر النفسي للسعادة ثالثًا، وهكذا تستمر الحكاية والأمور.

وأكد أن حزب الوفد يرى ضرورة أن تكون هناك مشاعر وجدانية للوقوف إلى جانب هؤلاء الأيتام الذين لا حول لهم بالحياة والسعادة ولا قوة، حيث من يصبح يتيم يُصبح بلا أجنحة ولا يقدر على الطير في عالم من السعادة، قائلا: "واجبنا نحو اليتيم هو أنّ نُقدّره ولا نكون عقبة أمامَهُ على الإطلاق في كل شيء، بل يجب علينا أن نكُون سند له ونمسَح على رأسه وأن لا نقترب من ماله وعياله وعرضه، بل وحثنا الرسول الأطهر محمد ـ صلّى الله عليه وسلم ـ على رعاية اليتيم والرأفة به وعدم النيل منه بغير وجه حق، ثم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة".