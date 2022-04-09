/691051/بطانة-رانيا-يوسف-تثير-الجدل-مجددا-وهذا-سبب-انقلاب-الجمهور-عليها-بعد-ظهورها-مع-رامز-جلال

شغلت الفنانة رانيا يوسف رواد مواقع التواصل الإجتماع في الساعات القليلة الماضية، وخاصة بعد حلقتها مع الفنان رامز جلال خلال برنامج “رامز موفي ستار”، الذي عرضت مساء أمس الجمعة على شاشة mbc مصر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير سبب تصدر رانيا يوسف تريندات مواقع التواصل الاجتماعي

تصدرت رانيا يوسف تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر بعد عرض حلقتها ببرنامج رامز موفي ستار، بسبب إطلالتها المثيرة للجدل التي ظهرت بها خلال الحلقة، والتي وصفها الجمهور بأنها تسبب في إفطارهم الـ 7 الأيام الماضية، خاصة وان الحلقة تعرض في موعد الإفطار، وتنوعت تعليقات الجمهور بين المشيد بالفنانة، والغاضب من إطلالتها.

إطلالة فستان البطانة في مهرجان القاهرة تلاحق رانيا يوسف للمرة الثانية

وأعاد برنامج “رامز موفي ستار”، أحد الأحداث الهامة التي عرضت رانيا يوسف لمرمى الانتقادات، وهي إطلالتها المثيرة للجدل في مهرجان القاهرة السينمائي، والذي سميت بإطلالة البطانة، اذ ظهرت رانيا يوسف بفستان أسود برز منه تفاصيل ملابسها الداخلية، ليعلق عدد من الجمهور على إطلالتها، قائلين: “رانيا يوسف تقريبا نسيت البطانة”.

وكان برنامج رامز جلال السبب في تذكر تلك الأزمة من خلال تعليق فاندام على رانيا يوسف عندما سأله رامز هل يعرف رانيا يوسف، ليجاوبه فاندام قائلا: “بطانة ستار”، أي نجمة البطانية.

هذا ووصفها رامز جلال في بداية الحلقة، قائلا: “ فرسة تتمخطر على السجادة الحمراء، جيلي بالموز بيلظ.. عبارة عن نص كيلو دلع وربع محن، عندها إمكانيات ونجمة البطانة”.

رانيا يوسف في مسلسل ملوك الجدعنة

من ناحية أخرى، تألقت الفنانة رانيا يوسف مؤخرًا في مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

تدور احداث ملوك الجدعنة حول شخصين يواجهان العديد من المصاعب، ويتربص بهما شخص بمثابة العدو لهما هو زاهي العتال "عمرو عبد الجليل"، فيدخلان معه في صراع، وخلال أحداث الحلقات السابقة يتبين أنّ لكل من الصديقين "سرية" عمرو سعد، و"سفينة" مصطفى شعبان، مشاكله الخاصة، فالأول يريد أن يتزوج بحبيته "فاتن"، والتي تجسد شخصيتها ياسمين رئيس، بينما الثاني يواجه ذكريات الماضي بعد ظهور حبيبته السابقة والتي تركته من أجل المال وتزوجت برجل آخر.