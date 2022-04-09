تحرير 35 محضراً تموينياً ببني سويف خلال الأسبوع الأول من رمضان

/691049/تحرير-35-محضرا-تموينيا-ببني-سويف-خلال-الأسبوع-الأول-من-رمضان

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم السبت، عن تحرير 35 محضرًا خلال الحملات التموينية التي نفذتها المديرية في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، على محال تجارية ومحال جزارة، لحيازة وعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ومن جانبه.

دوت الخليج

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أن المحافظة تعمل على قدم وساق في استمرار الحملات التموينية لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسمياً.

ووجه غنيم، مدرية التموين والتجارة الداخلية، بضرورة بتكثيف الحملات التموينية، وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

وكيل تموين بني سويف

جاء ذلك خلال مناقشتة تقرير أعده المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف، بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ومن خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وحماية المستهلك وغيرها.

تضمن التقرير ضبط كميات من السلع الغير صالحة

وتضمن التقرير، إلى أن الحملات تمكنت الحملات من ضبط 100 كيلو جرام أرز مجهول المصدر، وتحرير محضر لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر ومحضرًا لأحد المخابز للغلق في أوقات العمل الرسمية، فضلا عن تحرير 6 محاضر لجزارين لحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط 220 كجم غير مدموغة بالأختام الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات.

حيث تم تحرير 35 محضرًا متنوعًا، منها 5 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، و14 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، وتحرير 13 محضرا لعدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل في مجال بيع وتوزيع وتداول الأطعمة، وتحرير 3 محاضر لممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص، وآخر لعدم وجود سجل تجاري.