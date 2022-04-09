/691048/رجال-طائرة-الأهلي-يواجه-بتروجت-في-نصف-نهائي-كأس-مصر

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي يخوض مباراة مهمة اليوم السبت، عندما يلتقي مع نظيره فريق بتروجت في أول لقاءات الفريقين بالدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتقام على صالة النادي بالعاصمة الإدارية ويسعى الفريق إلى الفوز باللقاء ومواصلة المنافسة على اللقب.

وتقرر تأجيل مواجهات بيراميدز والمصري ضد فرق الدوري في الجولة الرابعة عشر وكذلك الأمر في الأسبوع الخامس عشر وذلك بعد صعود الفريقين لدور الثمانية من الكونفيدرالية الإفريقية.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري.

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الفريق ٢١ لاعبا وجاءت على النحو التالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحسام حسن وأيمن أشرف ومحمد شريف وحسين الشحات واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي افشة وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد عبدالقادر وزياد طارق ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري.

ويدخل النادي الأهلي مباراة المصري اليوم على صدارة ترتيب قمة جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز ومواصلة مسيرة الانتصارات في مشوار استعادة لقب الدوري الممتاز بعد غيابه العام الماضي لصالح الزمالك .

حقق الأهلي فوزا هاما على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري التي يحمل الفارس الأبيض لقبها ليرتفع رصيد المارد الأحمر للنقطة 31 في صدارة ترتيب الجدول.

وسجل لويس ميكسيوني لاعب النادي الأهلي الهدف الأول للمارد الأحمر في شباك الاتحاد السكندري في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري ليستعيد اللاعب الإفريقي ذاكرة التهديف مع القلعة الحمراء.

نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا

النادي الأهلي يواجهه الرجاء المغربي فى لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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