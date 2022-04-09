/691043/هشام-اسماعيل-يكشف-حقيقة-ظهور-حزلقوم-في-مسلسل-الكبير-أوي-6

حالة من الجدل أثيرت في الساعات القليلة الماضية، بعدما نشر هشام اسماعيل صورة من كواليس تصوير مسلسل الكبير أوي 6، ظهر بها شخصية تشبه شخصية “حزلقوم”، الذي أداها أحمد مكي خلال أحداث الأجزاء السابقة، ما جعل الجمهور يرجح بمشاركة حزلقوم في الجزء السادس.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حقيقة ظهور حزلقوم في مسلسل الكبير أوي 6

وحرص هشام اسماعيل على توضيح الأمر للجمهور، فأعاد نشر الصور، وعلق عليها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “نظرا لانتشار التكهنات الجبارة ده مش حزلقوم ده شاب عادى من الحراس قالع الماسك، و الموضوع مش صاصبينس اوى كده لدرجة مين اللى عامل اللعبة لأن الاساس الكوميديا مش الصاصبينس، و يطلع زى ما يطلع المهم تضحكوا و تتبسطوا مش تكتشفوا مين اللى عامل اللعبة”.

واختتم هشام اسماعيل حديثه، قائلا: “اى حد قعد يقول الصورة حرقت فرفش و اتبسط ده مش الجزء التانى من سكويد جيم”.

أبطال مسلسل الكبير أوي 6

ويعد أبطال مسلسل الكبير أوي 6 بجانب أحمد مكي مهم هشام إسماعيل، سما إبراهيم ومحمد سلام وبيومي فؤاد ورحمة أحمد والحسين أبوحجاج وآخرين والمسلسل تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي، ويعرض في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً عبر شاشة قناة on ويعاد في الساعة الواحدة إلا الربع على نفس القناة، ويعرض بدون فواصل إعلانية على منصة شاهد الألكترونية.

أحداث مسلسل الكبير الحلقة 7

درات أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 7، حول استيقاظ الكبير بعد ان تعرض لقنبلة منوم ليرى نفسه مرتدية زي المسلسل الكوري “لعبة الحبار”، والذي من المقرر أن تخوضها اهل المزريطة جميعها خلال أحداث العمل، ولكن كيف حدث ذلك ومن أي أتت تلك اللعبة لا يعرف أحد ذلك، سوى “جوني”، و”العترة”، أولاد الكبير “أحمد مكي”.

يوافق أهل المزريطة على دخول مسابقة لعبة الحبار ولكن أثناء المسابقة، يكون الكبير “أحمد مكي”، أول ضحية من ضحايا أهل المزريطة، اذ أنه يتحرك بعد أن تثبت العروسة مكانها، وأثتاء سقوطه تقوم مربوحة “رحمة أحمد”، بإنقاذه، ومن المقرر أن تكون تلك بداية قصة حب الكبير بمربوحة. اذ بدأ ينظر لها نظرة مختلفة عن بداية ارتباطهما.