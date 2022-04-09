/691036/تشكيل-الأهلي-المتوقع-لمواجهة-المصري-فى-الدوري-الممتاز

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم السبت، أمام نظيره المصري، والتي من المقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.

فى خط الدفاع: على معلول- كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم

فى خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج- مجدي أفشة- حسين الشحات أحمد عبد القادر.

فى خط الهجوم: بيرسي تاو.

وتقرر تأجيل مواجهات بيراميدز والمصري ضد فرق الدوري في الجولة الرابعة عشر وكذلك الأمر في الأسبوع الخامس عشر وذلك بعد صعود الفريقين لدور الثمانية من الكونفيدرالية الإفريقية.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري.

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الفريق ٢١ لاعبا وجاءت على النحو التالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحسام حسن وأيمن أشرف ومحمد شريف وحسين الشحات واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي افشة وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد عبدالقادر وزياد طارق ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري.

ويدخل النادي الأهلي مباراة المصري اليوم على صدارة ترتيب قمة جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز ومواصلة مسيرة الانتصارات في مشوار استعادة لقب الدوري الممتاز بعد غيابه العام الماضي لصالح الزمالك .

نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا

النادي الأهلي يواجهه الرجاء المغربي فى لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاق اسطيف ضد الترجي التونسي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

شباب بلوزداد ضد الوداد المغربي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

صن داونز يواجهة وبترو أتلتيكو ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جدول مواجهات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 14 – ويلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we

الجولة 17 – يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، يوم 30 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.