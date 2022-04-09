/691042/ميناء-6-أكتوبر-الجاف-يفوز-بجائزة--IJ-Globa-كأفضل-صفقة-نقل-لعام-2021-عن-منطقة-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فوز مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف، الذي يسهم في تمويله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بجائزة IJ Global كأفضل صفقة تمويل بقطاع النقل لعام 2021 عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تُقدم جائزة IJ” Global ” لأفضل المعاملات والمؤسسات في قطاعي البنية التحتية والطاقة في العالم.

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وقالت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، اليوم، السبت، إن ميناء 6 أكتوبر الجاف والأول من نوعه في مصر، يعد مثالا على أهمية التعاون متعدد الأطراف والشراكات بين الأطراف ذات الصلة لتحقيق التنمية المستدامة وإعادة البناء بشكل أفضل، وكذلك الدور الحيوي للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة والمشروعات ذات الاولوية، كما أنه يعكس سعي الدولة للتحول إلى قطاع نقل ذكي ومستدام، وتنفيذ المشروعات التي تعزز التحول الأخضر وتدعم النمو الشامل.

ميناء 6 أكتوبر الجاف هو الأول ضمن برنامج المدن الخضراء في إطار التعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وأوضحت المشاط، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كان قد أقر تمويل تنموي بقيمة 25 مليون يورو لشركة ميناء أكتوبر الجاف، والذي يتم تنفيذه في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في الموانئ الجافة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن تطوير ميناء أكتوبر الجاف يعد أول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وخلال زيارة رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر، في أبريل من العام الماضي، تم توقيع مذكرتي تفاهم لدخول مدن القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر، ضمن برنامج المدن الخضراء الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مستوى العالم، حيث يستهدف البرنامج مساعدة المدن على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك، للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات؛ ويستهدف ضم 100 مدينة حول العالم بحلول 2024.

وذكرت المشاط، أنه في ظل جهود مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز ريادتها الإقليمية في هذا المجال، ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27 العام الجاري، فإن الحكومة، تعمل مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، للتوسع في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز النمو الأخضر.

يذكر أن المشروع يقام على مساحة 100 فدان، وقطعة أخرى 300 فدان منطقة لوجستية، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون دولار، دبرها تحالف شركات «السويدى إليكتريك – دى بى شينكر»، الذى سيتولى إدارة وتشغيل الميناء لمدة 30 عامًا، ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الحكومة للتوسع في الموانئ الجافة في مناطق 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ودمياط وسوهاج.