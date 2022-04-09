وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من...

وجه أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خالص التهنئة والتحية والتقدير لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) ولقواتنا المسلحة الباسلة وللشعب المصري كله بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ١٣٩٣ هـ الموافق السادس من أكتوبر ١٩٧٣ م.

مؤكدًا أن قواتنا المسلحة الباسلة دائمًا على العهد في خدمة الوطن ، يد تحمي وتحرس وأخرى تبني وتعمر ، وإننا لفي حاجة ماسة لاستعادة روح العاشر من رمضان السادس من أكتوبر لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة .

سائلًا الله العلي العظيم أن يجعل مصرنا العزيزة أمنًا أمانًا ، ويجعل أيامنا كلها نصرًا وعزًا ، سخاء رخاء ، وسائر بلاد العالمين