ختام فاعليات البرنامج التدريبي على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي بالتعاون بين...

فى إطار التعاون الدائم والبناء بين فروع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات اختتمت فاعليات البرنامج التدريبى للإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS-Basic life support ) بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبي بالاسماعيلية

استهدف البرنامج التدريبي، الذي استمرت فعالياته على مدار 4أيام، الكوادر الطبية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

ارتكز البرنامج التدريبي علي عدة محاور وأبرزها، رفع كفاءة الفئات المستهدفة، وتزويدهم بالمهارات العملية اللازمة، وإطلاعهم على التقنيات الحديثه لمعالجة الحالات الطارئة فى الدقائق الأولى ، لضمان تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية وإنقاذ حياة المصابين من مرضى أمراض القلب الفجائية بهدف حصول مقدمى الخدمة الطبيه على شهادات الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي، كأحد معايير الجودة لضمان تقديم خدمات صحية مطابقة لمعايير السلامة والأمان والجودة العالمية .

فيما تناول التدريب محاضرات عملية مكثفة على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي، وكيفية التعامل مع أجهزة التنفس الصناعي، كيفية التعامل مع وجود جسم غريب فى الممر الهوائى واستخراجه كذلك التدريب على سبل التعامل الآمن للمرضى، واتباع كافة سياسات مكافحة العدوى حفاظًا على سلامة الفريق الطبي.

كما تضمن البرنامج التدريبى العديد من الأساليب والأنشطة بنظام التدريب المباشر والمناقشات وورش العمل والمحاكاة بإستخدام نماذج وأجهزة طبيه تحاكي الطبيعة في المواقف الحرجة

قام بالتدريب:-

د. السيد خلف_ المدرب المعتمد من جمعية القلب الأمريكية واستشاري الاطفال بمستشفى الحياة ببورفؤاد.

د.سامح أحمد سعد _ المدرب المعتمد من جمعية القلب الأمريكية واخصائي القلب والرعاية المركزة بمستشفى السلام ببورسعيد.

قام بتنسيق التدريب:-

د. آلاء أبوالحسن _ مسئول التعليم الطبي المستمر بفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

دكتور قطب السيد _ مدير عام المجمع الطبي بالإسماعيلية