وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم السبت، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.
وجاء بالبرقية:
"بمشاعر تفيض اعزازًا وتقديرًا لعظيم شخصكم ولرشيد قيادتكم وبمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان، يُسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن هيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد".
نستقبل في مثل هذا اليوم من كل عام ذكرى انتصارات العاشر من رمضان لتتجدد ذكريات أيام مجد خالدات، سطَّر فيها رجالُ القواتِ المسلحة بتكاتفِ مؤسساتِ الدولةِ المصرية وجموعِ الشعبِ الفتية، ملحمةً للتضحية والفداء في سبيلِ الدفاعِ عن الوطنِ ومن أجل رفعته واستقلال أراضيه.
حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم، وجعلها دومًا حصنًا منيعًا فى وجه الطغاةِ والمتربصين بفضل عطاء أبنائها المخلصين، إنه نعم المولى ونعم النصير،وكل عام وسيادتكم بخير".
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