حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس الغد

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا، الأحد، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وحار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على معضم الأنحاء ومعتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.





كما توقع وجود شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات فترات متقطعة، مشمس على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى

القاهرة 29 15

الإسكندرية 24 15

وادى النطرون 27 15

طنطا 29 14

شبين الكوم 29 14

دمنهور 28 15

بلطيم 24 15

مطروح 21 14

السلوم 23 14

سيوة 29 11

بورسعيد 22 15

دمياط 21 15

الزقازيق 29 15

المنصورة 29 15

الإسماعيلية 29 15

السويس 28 15

العريش 23 15

رفح 23 14

رأس سدر 30 16

نخل 28 15

نويبع 35 16

طابا 31 16

كاترين 29 14

الطور 32 23

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 33 22

مرسى علم 32 21

الفيوم 31 17

بنى سويف 31 17

المنيا 32 17

أسيوط 34 18

سوهاج 35 19

قنا 38 22

الأقصر 39 23

أسوان 41 24

إدفو 41 24

أبوسمبل 39 25

الوادى الجديد 37 20

شلاتين 33 18

أبو رماد 33 17

حلايب 30 19

رأس حدربة 30 18

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