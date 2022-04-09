وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصرى بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1393 هـ الموافق السادس من أكتوبر 1973م.





وأكد وزير الأوقاف فى بيان اليوم، أن قواتنا المسلحة الباسلة دائمًا على العهد فى خدمة الوطن، يد تحمى وتحرس وأخرى تبنى وتعمر، وإننا لفى حاجة ماسة لاستعادة روح العاشر من رمضان السادس من أكتوبر لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة، سائلًا الله العلى العظيم أن يجعل مصرنا العزيزة أمنًا أمانًا، ويجعل أيامنا كلها نصرًا وعزًا، سخاء رخاء ، وسائر بلاد العالمين.

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