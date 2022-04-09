الجيزة تزيل 24 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضى الزراعية (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

وشدد أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة مجهودات مواجهة المخالفات وعدم السماح بالتعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف مع إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة مجهودات إزالة 24 حالة بناء مخالف بالمراكز والمدن حيث قام مركز ومدينة البدرشين بإزالة 5 مخالفات بناء رصدتهم وحدة المتغيرات بالمكانة وشملت إزالة مبنى مخالف وسملات خرسانية على أراضى زراعية بقرية زاوية دهشور على مساحة قيراط بالإضافة إلى إزالة مخالفات بناء على مساحة 2 قيراط وفك شدة خشبية لعمل سملات على مساحة 100م2 وإزالة الشروع فى بناء دور مخالف بعقار بقرية ابورجوان بمساحة 120م.

وفى مركز ومدينة العياط تم إزالة حالتين تعدى بالبناء على أراضى زراعية بمساحة 400م تقريبا وشملت بقرى العطف و بيدف.

وفى مركز ومدينة منشأة القناطر تم رصد وإزالة 7 تعديات على الأراضى الزراعية بقرية المنصورية والقطا على مساحة 1000م2 كما تم رصد حالة الشروع فى بناء على مساحه 130م بكفر ابو الحديد بوردان وتم إزالتها بالكامل بالإضافة إلى إزالة حالات إعادة بناء مخالف بناحية المنصورى.

وفى مدينة الحوامدية تم ازاله أعمال بناء دور مخالف فى المهد بعقار بشارع بين البلدين، وفى مركز ومدينة أبو النمرس تم إزالة بوكسات خيول مقامة بالمخالفة بطريق الشبرامنتية بالإضافة إلى ضبط وإزالة أعمال الشروع فى بناء جمالون بزاوية أبو مسلم.

وفى حى الوراق تم ازالة حالة بناء مخالف داخل مخزن بكورنيش النيل بطناش مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.

وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.