نقيب الأشراف يعزى البابا تواضروس فى حادث كاهن الإسكندرية

وأكد نقيب الأشراف -فى بيان السبت- أن مثل هذه الأفعال الإجرامية لن تنال من وحدة وقوة وصلابة الشعب المصرى، داعيا المصريين إلى تفويت الفرصة على كل من يحاول التفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
وقدم نقيب الأشراف، خالص العزاء إلى أسرة القمص أرسانيوس وديد، كاهن الإٍسكندرية والإخوة المسيحيين، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، ويديم عليه نعمتى الأمن والأمان، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.
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