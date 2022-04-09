نقيب الأشراف يعزى البابا تواضروس فى حادث كاهن الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعرب نقيب الأشراف السيد محمود الشريف، عن خالص التعازى لقداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، فى حادث استشهاد القس أرسانيوس وديد كاهن الإسكندرية.





وأكد نقيب الأشراف -فى بيان السبت- أن مثل هذه الأفعال الإجرامية لن تنال من وحدة وقوة وصلابة الشعب المصرى، داعيا المصريين إلى تفويت الفرصة على كل من يحاول التفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

وقدم نقيب الأشراف، خالص العزاء إلى أسرة القمص أرسانيوس وديد، كاهن الإٍسكندرية والإخوة المسيحيين، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، ويديم عليه نعمتى الأمن والأمان، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.