/691039/روسيا-تحذرالدول-الداعمة-لأوكرانيا-من-المواجهة-بسبب-العقوبات

حذرت روسيا، من المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حال استمرار الإمدادت العسكرية لأوكرانيا، والذي تقوم به الدول الغربية أيضًا، منذ اندلاع الحرب.

دوت الخليج

في السياق ذاته، حذر نائب رئيس مجلس الأمن القومي، من انهيار كامل للعلاقات مع الغرب، في ظل الموقف العدائي الذي تكنه الدول الغربية لروسيا، من خلال الدعم العسكري لأوكرانيا وكذلك حزمة العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي.

روسيا تحذر أمريكا من المواجهة حال استمرار دعمها لأوكرانيا

كان الاتحاد الأوروبي، قد فرض مجموعة من العقوبات على روسيا، وذلك على خلفية الجرائم التي وقعت في مدينة بوتشا الأوكرانية، والتي شهدت سقوط عدد من المدنيين.

وشملت العقوبات حظر استيراد الفحم من روسيا، والذي يقدر أنه سيكبد روسيا 4 مليارات يورو سنويً، وحظر كامل للمعاملات على أربعة بنوك روسية رئيسية، من بينها VTB، ثاني أكبر بنك روسي. وتمثل البنوك الأربعة المعزولة تمامًا عن الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي 23٪ من القطاع المصرفي الروسي.

-كما سيُفرض حظر على السفن الروسية والسفن التي تديرها روسيا من الوصول إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، وذلك للحد من الخيارات المتاحة لروسيا للحصول على السلع الأساسية.

-حظر تصدير بقيمة 10 مليارات يورو، في المناطق التي تتعرض فيها روسيا للخطر، وسيشمل هذا الحظر على سبيل المثال، أجهزة الكمبيوتر الكمومية وأشباه الموصلات المتقدمة، فضلاً عن الآلات الحساسة ومعدات النقل.

-حظر استيراد جديد، بقيمة 5.5 مليار يورو، لخفض تدفق الأموال إلى روسيا وأوليغارشيين فيها، يسري على المنتجات من الخشب إلى الأسمنت، ومن المأكولات البحرية إلى المشروبات الكحولية.

-حظر عام على الشركات الروسية المشاركة في عمليات المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك استبعاد كل الدعم المالي للاتحاد الأوروبي للهيئات العامة الروسية. والغرض من ذلك هو منع أي أموال ضريبية في الاتحاد الأوروبي من الذهاب إلى أي شركة روسية.