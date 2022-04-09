/691037/بصورة-من-داخل-غرفة-العمليات-نجل-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-يطلب-الدعاء-له

شارك أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في الدقائق القليلة الماضية، صورة له ولوالده من داخل غرفة العمليات وهما ممسكان في يد بعضهما.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة عبد الرحمن ابو زهرة لوالده بعد خضوعة لعملية جراحية

ووجه أحمد أبو زهرة رسالة لوالده عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قال فيها: “يا من علمتني الصدق .. يا من علمتني الاخلاق .. يا من علمتني الرجولة .. يا من علمتني الشرف .. يا من علمتني الامانة .. يا من علمتني عدم الخيانة .. يا من علمتني الاحترام والرحمة .. يا من علمتني كيف يجب ان يكون الانسان انسان وليس اي شيء اخر .. بحق كل الانسانية وكل المعاني الجميلة ادعو لك بالشفاء يارب”.

مرض الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

هذا وتعرض عبد الرحمن أبو زهرة، لوعكة صحية مفاجئة، إثر سقوطه في حمام منزله أدى إلى حدوث كسر في الحوض، ودخوله في غيبوبه، كشف عنها نجله من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ كتبت «ربنا يشفيك ويرجعك لنا ولبيتك ولكل الناس اللي بتحبك بالسلامة ويارب تعدي المرة دي علي خير».

ومن هنا بدأ الجدل يثار حول الفنان عبد الرحمن أبو زهرة متسائلين عن تفاصيل مرضه وسبب دخوله العناية، فتواصل موقع دوت الخليج مع نجله أحمد أبو زهرة ليحسم ذلك الجدل، فقال: «غايب عن الوعي بقاله ٣ ايام للاسف عنده كمان كسر في الحوض اليمين بعد وقوعه في الحمام ومن ساعتها في العناية المركزة».

معلومات عن عبد الرحمن أبو زهرة

اسمه بالكامل عبد الرحمن محمود أبو زهرة، تخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1958 بعد حصوله على بكالوريوس المعهد. عمل موظفًا في وزارة الحربية ثم عين ممثلًا في المسرح القومى عام 1959، شارك في العديد من الأعمال الإذاعية وتميز بمشاركاته في أعمال مأخوذة عن الأدب العالمي التي كان يتم تسجيلها وإذاعتها عبر إذاعة البرنامج الثقافي. ظهر في أدوار تاريخية وكوميدية ودرام، . تم تكريمه في المهرجان الوطني الثالث للمسرح المحترف بالجزائر في مايو 2008.