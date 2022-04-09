/691035/رئيس-مجلس-النواب-يهنئ-الرئيس-السيسي-بذكرى-العاشر-من-رمضان

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ملحمة العاشر من رمضان المبارك ١٤٤٣.

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جاء في نص البرقية: "إنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن أنقل إليكم - فخامة الرئيس-باسمي واسم نواب شعب مصر العظيم خالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة ذكرى ملحمة العاشر من رمضان المبارك، الذي اتخذ فيه بطلُ الحرب والسلام، الراحل العظيم الرئيس محمد أنور السادات- طيب الله ثراه- قراره بتحرير الأرض من دنس الاحتلال".

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

وأكد رئيس مجلس النواب، أنه في العاشر من رمضان يذكر كل مصرى بالفخر والإجلال الدور العظيم الذى قامت به قواتنا المسلحة فى معركة أكتوبر المجيدة، حيث استطاع رجالها البواسل بصيحة "الله أكبر" أن يحولوا الهزيمة إلى نصر مبين، فسطعت أنوار فجر جديد من ظلام النكسة، وتساقطت أحجار خط بارليف كأوراق الخريف، وأردف: "لم تقتصر آثار هذا النصر على رد الكرامة العربية والقضاء على التمزق والضياع الذى ساد النفوس، بل إنه تعدى هذه الدائرة إلى دائرة السلام والبناء والرخاء."

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي :" رغم ثراء تاريخ مصر بكثير من الرجال الذين شكلت مواقفهم معالم هامة وفاصلة على مسيرة تطور الشعب المصرى، تظلون – يا فخامة الرئيس - ألمع هؤلاء الرجال بما تحقق فى عهدكم من إنجازات أحدثت نقلة موضوعية لواقع المجتمع المصرى قفزت به إلى مشارف عصر جديد."

وأختتم رئيس مجلس النواب، برقية التهنئة بتوجيه التحية لشعب مصر العظيم صانع الأبطال، الذى تزيده الأيام والأحداث صلابة وتماسكاً، وكما وجه التحية لرجال قواتنا المسلحة الذين كتبوا بدمائهم الذكية هذه الملحمة الخالدة.