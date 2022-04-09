/691031/الفنان-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-يخضع-لعملية-جراحية

أعلن أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عن خضوع والده لعملية جراحية اليوم السبت الموافق 9 من شهر إبريل الجاري، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يرصد دخول عبد الرحمن أبو زهرة إلى غرفة العمليات

نشر أحمد أبو زهرة صورة للفنان القدير جمعته بأحفادة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها: “اسعد لحظات حياته دائما وهو في وسط احفاده، الصورة من اخر عيد ميلاد له الشهر اللي فات، يارب تقوم بالسلامة وتعدي العملية النهاردة علي خير”.

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة

وكان قد كشف الفنان حسام داغر تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة لافتًا إلى أن حالته حرجة، ونشر صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب عليها: “في الأيام المفترجة دي، برجاء الدعاء للأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، في صلاوتكم ودعائكم، حالته حرجة والدعاء بيغير الأقدار”.

وكان تعرض عبد الرحمن أبو زهرة، لوعكة صحية مفاجئة، إثر سقوطه في حمام منزله أدى إلى حدوث كسر في الحوض، ودخوله في غيبوبه، كشف عنها نجله من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ كتبت «ربنا يشفيك ويرجعك لنا ولبيتك ولكل الناس اللي بتحبك بالسلامة ويارب تعدي المرة دي علي خير».

نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل مرض والده

ومن هنا بدأ الجدل يثار حول الفنان عبد الرحمن أبو زهرة متسائلين عن تفاصيل مرضه وسبب دخوله العناية، فتواصل موقع دوت الخليج مع نجله أحمد أبو زهرة ليحسم ذلك الجدل، فقال: «غايب عن الوعي بقاله ٣ ايام للاسف عنده كمان كسر في الحوض اليمين بعد وقوعه في الحمام ومن ساعتها في العناية المركزة».

اخر ظهور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

يذكر، أن آخر ظهور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة كان خلال حفل زفاف حفيدته البلوجر سارة صبري وتصدر وقتها التريند بسبب انتشار وتداول صور وفيديوهات الحفل الذي أقيم وسط أجواء من الفرحة والأجواء السعيدة بحضور الأسرتين والمقربين.