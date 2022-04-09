/691041/وزير-الداخلية-يهنئ-الرئيس-السيسي-بذكرى-انتصارات-العاشر-من-رمضان

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكري إنتصارات العاشر من رمضان.

دوت الخليج

وأضاف توفيق، في نص برقيته: بمشاعر تفيض إعزازاً وتقديراً لعظيم شخصكم ولرشيد قيادتكم وبمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان، يُسعدنى بالأصالة عن نفسى ونيابة عن هيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

وتابع: نستقبل فى مثل هذا اليوم من كل عام ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان لتتجدد ذكريات أيام مجد خالدات .. سطَّر فيها رجالُ القواتِ المسلحة بتكاتفِ مؤسساتِ الدولةِ المصرية وجموعِ الشعبِ الفتية .. ملحمةً للتضحية والفداء فى سبيلِ الدفاعِ عن الوطنِ ومن أجل رفعته وإستقلال أراضيه.

واختتم وزير الداخلية، نص برقيته قائلا: حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم.. وجعلها دوماً حصناً منيعاً فى وجه الطغاةِ والمتربصين.. بفضل عطاء أبنائها المخلصين.. إنه نعم المولى ونعم النصير.

وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع بذكري العاشر من رمضان

كما بعث توفيق، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة ذكري انتصارات العاشر من رمضان.

وقال توفيق، في نص برقيته: بكل معانى التقدير والإعزاز يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .

وتابع وزير الداخلية: سيظلُ إنتصار العاشر من رمضان محفوراً فى ذاكرة الوطن كملحمة فارقة ونادرة إمتزج فيها الإيمان مع الإرادة .. ليُسطَّر التاريخُ العسكرى المعاصر بأحرفٍ من نور بطولاتِ وتضحياتِ رجال .. صدقوا الله عهداً فأوفاهم بالنصر وعداً .

واستكمل توفيق: عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها، وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء.. وكل عــام وسيادتكــم بخــــير.