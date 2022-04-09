مستشار المفتى يثمن ظاهرة إطعام الطعام وموائد الرحمن والسقيا فى رمضان

جدة - نرمين السيد - ثمن الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، ظاهرة إطعام الطعام وموائد الرحمن والسقيا لدى المصريين فى رمضان وغيره، مؤكدا أن الرضا النفسى بالتكاليف الشرعية والقيام بها يضاعف الأجر والثواب عند الله تعالى.





وأوضح المستشار العلمى لمفتى الجمهورية ـ خلال لقائه فى الحلقة الثامنة من حلقات برنامج " آيات محكمات" والذى نتناول فيه قبس من أنوار القرآن الكريم فى شهر القرآن، أن منظومة الأخلاق التى يحث عليها الإسلام تولى اهتماما خاصا للرضاء النفسى، بل إن الشرع الحنيف يثيب عليها جزيل العطاء فيقول المولى عز وجل "ولئن شكرتم لأزيدنكم" بمعنى أن من يشكر الله على ما أنعم به عليه وأن يظهر تلك النعم عليه ويؤدى حقها كالانفاق فى سبيل الله والزكاة والصدقات وإطعام الطعام بطيب نفس وبحب لله وفى الله، ولينظر وليتأمل كل منا قوله تعالى : "لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِى الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ"، "إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا * عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا * يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا * وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا * إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا * فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا * وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا * مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا.

متابعا هذا هو جزاء الرضا بالتكاليف الشرعية وحب القيام بها، ومن ثم يقول الإنسان العاقل إذا كان ذلك ثواب الحب والرضا بما فرضه الله علينا فلماذا لا استفيد به عند قيامى وإيمانى بالتكاليف الشرعية، لماذا لا أصوم رمضان بحب لماذا لا أتصدق بحب وعن حب حتى يضاعف لى الثواب لاسيما ونحن فى شهر الخيرات والحسنات.

وقال المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: نأخذ هذا من سيدنا النبى صلى الله عليه وسلم، فى شهر رمضان كان يفعل أشياء كثيرة، منها أنه حثنا على إطعام الصائمين وإطعام الطعام وقال من فطر صائما فله مثل أجره لا ينقص من أجره شيئا أى سوف يحصل على نفس أجر وثواب الصائم دون أن ينقص أجر الصائم شيئا، ولذلك فطن المصريون لهذا المعنى وهذه الحسنات والخيرات فتجد كل منهم حريص على أن يطعم أو يفطر صائم بما لديه، ومن الممارسات المصرية فى رمضان تجد الناس تنزل إلى الشوارع فمنهم من يقدم التمر ومنهم من يقدم الماء والعصير والمشروبات بمختلف أنواعها ومنهم من يقوم بتقديم طعام يوزع على السائقين ومن يمر فى الشارع.