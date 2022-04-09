زيارات ميدانية للضرائب للتوعية بقانون 152 لسنة 2020

جدة - نرمين السيد - قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة نفذت عددا من الزيارات الميدانية بمحافظات الغربية والاسكندرية والبحيرة لتفقد المجمعات والمناطق الصناعية والتعرف على مشكلات أصحاب المشروعات بهذه المناطق.





جاء ذلك بالاشتراك مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشعب، وبمشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومسؤولين من وزارة التنمية المحلية ووزارة التجارة والصناعة وبعض الجهات والهيئات الأخرى.

وأوضح أنه تم خلال هذه الزيارات تقديم التوعية اللازمة بمزايا قانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية، حتى يتمكن الممولون من الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية التى يقدمها هذا القانون، لافتًا إلى أن هذه الزيارات تنظمها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشعب للمحافظات المختلفة وفقًا لخطة محددة.

وأضاف عبد القادر أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة مهمة نحو ضبط المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد محمود صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، أن هذه الزيارات الميدانية تم تنفيذها بهدف توعية المجتمع الضريبى بمزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعرف على المشكلات التى تواجه أصحاب هذه المشروعات، بالإضافة إلى حصر الاقتصاد غير الرسمى لدمجه فى المنظومة الرسمية، لافتًا إلى أن تلك المشروعات لها دور رئيسى ومهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادى.

وقال إن الزيارات التى تم تنفيذها حتى الأن فى محافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة، تم خلالها عقد لقاءات مع محافظى هذه المحافظات والقيادات الشعبية والتنفيذية بها بمقر المحافظات، لافتًا إلى أنه تمت زيارة المجمع الصناعى بمرغم ولقاء المستثمرين، وكذلك زيارة المنطقة الصناعية ببرج العرب وذلك بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه خلال زيارة محافظة البحيرة تم التوجه إلى المنطقة الصناعية بالطرانة بحوش عيسى، ومنطقة فرهاش بحوش عيسى وتفقد المجمع السكنى التعاونى الحرفى ومعرض الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفًا أنه تم تنظيم لقاء بمقر محافظة الغربية بحضور المحافظ وعدد من القيادات الشعبية وأصحاب المشروعات، لافتًا إلى أن هذه الزيارات لاقت ردود أفعال جيدة وإيجابية من أصحاب المنشآت والمشاريع، موضحًا أنه خلال هذه الزيارات تم التوعية بالحملات المتنقلة التى تقوم بها المصلحة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى يتم تنفيذها وفقًا لخطة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات للتوعية بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وحصر الاقتصاد غير الرسمى.

وأوضح أنه فى إطار التحول الآمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة قانون 152 لسنة 2020 فهناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين فى العمل تحت مظلة قانون 152 لسنة 2020، مشيرًا إلى أنه تم توضيح هذه الإجراءات لأصحاب هذه المشروعات خلال الزيارات الميدانية التى تم تنفيذها، لافتا إلى أن أهم هذه الإجراءات تتمثل فى ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافى، لاستصدار شهادة التصنيف وشهادة التعامل مع الجهات الحكومية التى تُمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه والاستفادة بكل الحوافز المقررة بالقانون.

وقال محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب، إنه خلال الزيارات الميدانية بمحافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة تم عقد مؤتمرات شعبية بمقر هذه المحافظات وكذلك بالمجمعات الصناعية بحضور المحافظين وتم خلال هذه المؤتمرات مناقشة المشكلات المختلفة لأصحاب المشاريع، وشرح وتوضيح أحكام قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتوضيح المعاملة الضريبية المبسطة والمزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية وتوفيق الأوضاع وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأضاف كشك أنه تم خلال هذه المؤتمرات الشعبية توضيح قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 991 لسنة 2022 الخاص بمد المدة المحددة بالمادة 72 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى حتى 5 أبريل 2023.