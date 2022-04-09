/691027/لمواجهة-جشع-التجار-وفد-دمياط-يوفر-اللحوم-البلدي-بأسعار-مخفضة-في-شهر-رمضان

أطلقت اللجنة العامة لحزب الوفد في دمياط برئاسة ياسر العبد مبادرة لمواجهة جشع التجار، بتوفير اللحوم البلدي للمواطنين بسعر 100 جنيه مقابل 180 جنيه في الأسواق وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

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وأكد المستشار ياسر العبد رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في دمياط، أن النشاط يأتي تأكيدًا على دور حزب الوفد في تفعيل الدور المجتمعي لبيت الأمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وفد دمياط يوفر اللحوم البلدي بأسعار مخفضة في شهر رمضان

وأشار العبد إلى أن مبادرة الوفد تهدف إلى منع تجمعات وتكدس المواطنين في الأسواق، وكذلك محاربة الغلاء وجشع التجار بدمياط، من خلال توفير اللحوم بسعر الجملة بكافة منافذ حزب الوفد المنتشرة بسوق الحسبة بمدينة دمياط ودمياط الجديدة.

من جانبه أكد مجدي ركه نائب رئيس لجنة الوفد بمركز دمياط، أن تقديم مبادرة الوفد لخفض أسعار اللحوم التي تبنتها لجنة الوفد في دمياط، وذلك في إطار الاهتمام المستمر للدولة بتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المنافذ المتوفرة للجمهور.

وأوضح ركه أن منافذ الوفد لبيع اللحوم في دمياط من المقرر استمراره على مدار العام لضبط أسعار اللحوم لردع محاولات بعض التجار لاستغلال الظروف ورفع الأسعار، لافتًا إلى أن هناك جهود مبذولة لتوفير اللحوم السودانية الطازجة بسعر 70 جنيه.