/691023/مسلسل-بيت-الشدة-الحلقة-الثامنة-ترصد-قضايا-اجتماعية-هامة

شهد مسلسل بيت الشدة الحلقة الثامنة عدد من الأحداث المثيرة والمشوقة، بدأت بـشجار مختار الذي يجسده الفنان أحمد وفيق، مع أولاده بسبب إهمالهم لوالدتهم التي تلزم الفراش.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل بيت الشده الحلقة الثامنة

مسلسل بيت الشدة الحلقة 8 يرصد قضايا اجتماعية هامة

كما رصد مسلسل بيت الشدة الحلقة 8 الفنان صبري عبد المنعم وهو يحكي عن نجله الذي تركه وسافر خارج البلاد للحصول على وظيفة مناسبة له، في حين رصد الفنان إيهام فهمي وهو يعاتب اولاده على فيديوهاتهم التي أصبحت منتشرة على تطبيق التيك توك.

وفاء عامر تقتل زوجها

بينما فلك التي تجسد شخصيتها الفنانة وفاء عامر، فتنجح في التخلص من زوجها بعدما سقوم نجلها الصغير بقتله، والتي ستستغله في مساعدتها لأخذ أملاكها من درب بيت الشدة والتي تم طردها منه بعد ان اجتمع أهالي الحي على ذلك بسبب صراع طويل دار بينها وبينهم.

مسلسل بيت الشدة

جدير بالذكر أنه، لم تضج وسائل الإعلام على مسلسل بيت الشيدة سوى بعد طرح البرومو الاول للعمل، ولم تكن الدعايا الخاصة به كثيرة، لذا افتقرت وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية المختلفة الحديث عنه، رغم أنه يخوض بطلوته عدد من النجوم الكبار.

ويشارك في المسلسل الرمضاني «بيت الشدة»، نخبة من كبار نجوم الدراما والفن المصري والعربي، ومن بينهم، وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، إيهاب فهمي، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج وسام المدني، وإنتاج شركة إكسيليفون للإنتاج الفني.

وفاء عامر بطلة بيت الشدة في رمضان 2022 بمسلسل أخر

ومن ناحية أخرى، تشارك وفاء عامر كضيفة في مسلسل «راجعين يا هوا» المأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، جلا هشام، طه الدسوق، صفاء الطوخي، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال.