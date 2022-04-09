/691019/الفنانة-صابرين-ضيفة-الحلقة-الثامنة-من-برنامج-العرافة-على-قناة-المحور

تحل الفنانة القديرة صابرين، ضيفة على الحلقة الثامنة من برنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور في تمام الساعة السادسة والثلث بعد أذان المغرب مباشرة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل حلقة صابرين مع العرافة

وشوقت بسمة وهبة لحلقتها مع الفنانة صابرين بطريقة طريقة، اذ نشرت مجموعة صور جمعتهما خلال تصوير الحلقة عبر حسابها الرسمي بموع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها، قائلة: “ريا وسكينه شاهدونا غدا بعد اذان المغرب مباشره ع قناه المحور”.

فكرة برنامج العرافة

جدير بالذكر، أنه تدور فكرة برنامج «العرافة» حول استضافة بسمة وهبة لعدد من نجوم الفن والغناء والمشاهير بشكل عام، ثم تقوم بإلقاء بعد الأسألة الشائكة عليهم، ليعترفوا بأسرار عن حياتهم الشخصية لأول مرة على الهواء، وكان من بين ضيوفها الموسم الأول كلا من أحمد فهمي، نسرين أمين، مفيد فوزي، بدرية طلبة، ريم البارودي، وعبد الباسط حمودة، وحقق العمل نجاح ساحق، وردود فعل إيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجمهور.

برامج بسمة وهبة في رمضان 2022

ويشار أن بسمة وهبة اعتادت في السنوات الأخيرة على تقديم برنامج فني منفصل في رمضان، بدءً من سلسلة برنامج "شيخ الحارة" الذي قدمته خلال 3 مواسم تقريبًا، وجاء بعدها آخر عامين المخرجة إيناس الدغيدي لتقدمه عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية.

صابرين في مسلسل الحلم

من ناحسة أخرى، عُرض مؤخرًا للفنانة صابرين، مسلسل الحلم وتدور قصة المسلسل حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي، حيث يقدم العمل رؤية لسكان منطقة الأسمرات وكيف تحولت حياتهم إلى الأفضل بعد كابوس عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال، ويستعرض المسلسل حكايات مختلفة عن الأسر، وهو من بطولة محمد رياض، ونضال الشافعي، كمال أبو رية، وأنوشكا، رانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، ومدحت تيخة، وياسمين جمال ومحمود الجابرى وسميرة عبد العزيز وشريف خير الله وعمر زهران، هايدى رفعت وهايدى كابو وريهام فتحى ومروج وورد شام، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج حسني صالح.