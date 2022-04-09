/691018/الوفد-لجنة-المرأة-بالعجوزة-تنظم-احتفالية-بمناسبة-يوم-اليتيم

نظمت لجنة المرأة بالحزب في العجوزة برئاسة نجلاء سامي فعالية بمناسبة يوم اليتيم، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

دوت الخليج

حضر الفعالية فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد ومصطفى شحاتة عضو الهيئة العليا وكريمة القاضي رئيس لجنة المرأة في المنوفية وماهر حسنين رئيس لجنة الوفد في العجوزة والدكتور محمد دسوقي رئيس لجنة الوفد في بولاق الدكترور ومحمد جبريل رئيس لجنة الهرم ونهلة الألفي القيادية بالحزب ومحمد الإتربي سكرتير الهيئة الوفدية وعلاء غراب عضو الهيئة العليا السابق وعدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة.

لجنة المرأة بالعجوزة تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

وكرّمت نجلاء سامي رئيس لجنة المرأة في حزب الوفد بالعجوزة قيادات الوفد الحاضرين، مؤكدة أن بيت الأمة سيظل نبض الشارع وضمير الشعب ولسانه، يشاركه أفراحه وأحزانه، ويدعم جهود الدولة المصرية التي تخدم الوطن والمواطن.

وفد بورسعيد ينظم مسابقة دينية بمناسبة شهر رمضان

هذا و تنظم اللجنة العامة لحزب الوفد في بورسعيد برئاسة المستشار محمد ناجى، المسابقة الدينية السنوية بمناسبة شهر رمضان المعظم، وذلك على الصفحة الرسمية لحزب الوفد ببورسعيد www.facebook.com/wafdyportsaid عبر شبكة التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

وأكد جمال شحاتة أمين الصندوق المساعد لحزب الوفد وسكرتير عام الوفد ببورسعيد، أن المسابقة سوف تبدأ فى ١٥ من رمضان وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتضمن ١٥ سؤالاً يوميا فى القرآن الكريم والحديث الشريف والسيرة النبوية، وتبدأ من العاشرة مساءاً حتى الثانية عشر صباحاً لمدة ساعتين.

وأوضح شحاتة، أن اللجنة سوف ترصد المشكلة الإجابات الصحيحة والسريعة للمتسابقين، ويتم تجميع نقاط كل متسابق فى اليوم الأخير ويعلن عن أسماء الخمسة الفائزين، وتتضمن جوائز المسابقة للثلاثة الفائزين الأوائل موبايلات والرابع والخامس جوائز مالية.

من جانبه وجه المستشار محمد ناجى رئيس لجنة الوفد العامة ببورسعيد، بالشكر للقائمين على المسابقة ومن قدم الجوائز للفائزين ويخص بالشكر السادة قيادات الحزب الذين تبرعوا بالجوائز وسوف يعلن عن أسمائهم لاحقاً، ولجنة الإعداد والقائمين على المسابقة.