مُصحف الجمهورية الجديدة ..الشيوخ يتوافق مع الحكومة على شكل جديد لتفسير القرآن والسنة

/691015/مصحف-الجمهورية-الجديدة-الشيوخ-يتوافق-مع-الحكومة-على-شكل-جديد-لتفسير-القرآن-والسنة

طباعة المصحف الشريف مزودًا بتفسير مختصر على هوامش صفحاته

وزارة الأوقاف:الاقتراح يحقق مطلبا ويلبى حاجة شديدة بالمجتمع

الأزهر:يدعم الجمهورية الجديدة ونظرة متجددة لتعاليم الإسلام

الافتاء: الاقتراح من أجل الجمهورية الجديدة

يُحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، اقتراح برغبة مقدم من النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، للحكومة بشأن إعداد مصحف جديد مرفق به تفسير يواجه الفكر المتطرف الذى تم ترويجه خلال السنوات الماضية، حيث وافق على المقترح ممثلى وزارة الأوقاف ودار الإفتاء والأزهر الشريف، مؤكدين على أن هذا المقترح يتماشى مع الجمهورية الجديدة وأفكارها المستنيرة.

دوت الخليج

الاقتراح برغبة بحسب تقرير لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ تضمن طلب النائب يوسف عامر إعداد تفسير جامع يُعنى بتقديم كتاب الله تعالى بلغة سهلة وبأسلوب مباشر، ويعبر عن وسطية الإسلام واعتداله وذلك بشكل مؤسسى مع طباعة المصحف الشريف مزودًا بتفسير مختصر على هوامش صفحاته يوجه الناس للفهم الصحيح المنضبط لكتاب الله تعالى وينشر فى الداخل والخارج لمجابهة نسخ المصاحف الشريفة المصحوبة بهوامش تفسير القرآن الكريم تفسيرا يخالف وسطية الإسلام واعتداله،إعداد موسوعة حديثية فى الصحيح الثابت الوارد إلينا من سنة سيدنا محمد مع شرح ميسر واف لها بلغة سهلة وبأسلوب مباشر معبر عن وسطية الإسلام واعتداله وذلك بشكل مؤسسى.

مناقشات أعضاء الشيوخ بحسب تقرير اللجنة الدينية أكدت بأن الشعب المصرى بحاجة ماسة لتنفيذ هذا المقترح لأنه يعمل على الفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وفهم الدين فهما صحيحا يحافظ على الدين والوطن معا ويحقق السلام المجتمعى والاستقرار ويؤدى إلى العمل والتقدم فى كافة مجالات الحياة ويواجه التطرف والإرهاب بمختلف أشكاله وصوره.

وزارة الأوقاف أكدت بأن الاقتراح يحقق مطلبا ويلبى حاجة وتنفيذه يحتاج إلى جهود جبارة وضخمة فيما كان رأى الأزهر الشريف بأن الاقتراح يمثل أهمية والحاجة إليه فى ظل الجمهورية الجديدة وأكد على أهمية تضافر الجهود لإنجازة متكملا بمشاريعه الثلاثة الهامة وأنه نظرة متجددة لتعاليم الشريعة الإسلامية

دار الافتاء أكدت بأن الاقتراح فى إطار الجمهورية الجديدة التى تريد أن تحقق الأمان والانضباط الفكرى الذى يحمى المجتمع ونحن فى حاجة ماسة إلى وجود مثل هذه المشاريع الثلاثة، فيما توافقت المؤسسات الدينية الثلاثة على أن إعداد تفسير جديد لابد أن يعتمد على تجربة الأزهر الشريف السابقة فى تفسير الوسيط الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية وتفسير المنتخب الصادر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف مع الانتفاع بغيرها من جهود علماء الأزهر الشريف الذى اتسمت مصنفاتهم بوسطية الاسلام .

توصيات لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ تضمنت الموافقة لما يمثله الاقتراح من نشر صحيح الدين وسماحة الإسلام والحفاظ على الهوية الإسلامية وتجديد الخطاب الدينى وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة ومواجهة الفكر المتطرف وتلبية حاجة ملحة يفتقر إليها المجتمع والعالم الإسلامى أجمع وتمكين القارئ العادى من أن يقى نفسه بنفسه من الفكر المتطرف واعزيز الانتماء الوطنى والحث على البناء والتعمير .