/691014/شكرا-للناس-اللي-سألت-هايدي-موسى-تتعرض-للإعتداء-على-يد-5-فتيات

كشفت الفنانة هايدي موسى عن تعرضها للإعتداء على يد خمس فتيات مجهولين كان تعتقد أنهم من معجبيها، مشيرة إلى أنها إلتقطت معهم الصورة وتركتهم، فتفجأت بهم خلفها يراقبونها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل الاعتداء على هايدي موسى

أعلنت هايدي موسى تعرضها لإعتداء من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فكتبت: “كانوا خمس بنات وسلموا من بعيد وقلتلهم كل سنة وانتوا طيبين ومشيوا، وبعدين دخلت في شارع ضيق وهما ورايا وبعد خمس دقايق لقيت صاروخ بيتضرب وكسروا إزاز العربية..أنا لحد دلوقتي مش مستوعبة هما عملوا فيا كده ليه؟، ناس قليلة رباية ومسئولية.. إن شاء الله هتتعلمي الأدب والمسئولية”.

هايدي موسى تطمئن الجمهور عليها

هذا وحرصت هايدي موسى على طمئنة الجمهور على حالتها الصحية، فكتب عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “شكرا لكل الناس اللي سألت عليا، الحمدلله”.

هايدي موسى تشارك في مسلسل وجوه

من ناحية أخرى، تشارك هايدي موسى في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل وجوه، الذي يعرض الأن على شاشة قناة النهار،من خلال غناء تتر القصة الاولى من العمل التي تعرض حاليا.

ويتكون مسلسل “وجوه” من حكايتين كل حكاية تتكون من 15 حلقة ولكل حكاية عنوان وقصة مختلفة، وتشارك الفنانة حنان مطاوع فى بطولة الحكايتين، ولكن تظهر بشخصيتين مختلفين عن بعضهما، ومن المفترض أن يتضمن مسلسل وجوه 3 حكايات مختلفة ليكون إجمالى عدد حلقات المسلسل 45 حلقة وكان من المقرر أن يعرض المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم و لكن نظرًا لضيق الوقت وعدم إمكانية عرض حلقات المسلسل كاملة تم تأجيل عرض الحكاية الثالثة من المسلسل بعد انتهاء موسم شهر رمضان الكريم و الحكاية الثالثة بعنوان “حرب نفسية” وهي من بطولة الفنانة أروى جودة، ومن إخراج أحمد شفيق.

أيطال مسلسل وجوه في رمضان 2022

يشارك في بطولة وش تالت، بجانب حنان مطاوع كلا من محمود عبد المغني، هالة فاخر، تامر فرج، نورهان، عابد العناني ورانيا الملاح، وهي من إخراج معتز حسان، وتأليف محمد علي إبراهيم.

والقصة الثانية في مسلسل وجوه من بطولة الفنانة حنان مطاوع، تحت عنوان وجوه، ويشارك مطاوع البطولة كل من أحمد توفيق وجيهانت خليل، وهي من إخراج أحمد حسن، والمؤلف هو نفس مؤلف القصة الأولى وش تالت، وهو محمد علي إبراهيم.