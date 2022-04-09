وزيرة الهجرة تستقبل رئيس مجلس أمناء صناع الحياة مصر لبحث التعاون مع المؤسسة 

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قامت السفيرة نبيلة مكرم ، بأستقبال عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء محسن النعماني رئيس مجلس أمناء مؤسسة “صناع الحياة مصر”، للعمل علي بحث التعاون المشترك بين وزارة الهجرة والمؤسسة في إطار البرامج التدريبية التي تنفذها للشباب وحصول من يجتازها على جائزة التميز والإبداع «دوق أدنبرة» DOFE والمعتمدة من المملكة المتحدة.

دوت الخليج

السفيرة نبيلة مكرم: نسعى لربط الشباب المصري الحاصلين على جائزة «دوق أدنبرة» داخل مصر وخارجها

وجهت الوزيرة الشكر للمؤسسة ولدورها الرائد في مجال التطوع والعمل التنموي والإنسان وقالت: "إن العمل الإنساني يعطينا الطاقة والصبر في أي عمل، والقيادة السياسية دوما تؤكد على أهمية دور الشباب، وتمنحهم الفرصة ليشاركوا في نهضة الوطن، بجانب دعم مؤسسات المجتمع المدني وتخصيص العام 2022 عامًا لمؤسسات المجتمع المدني".

واستهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء مشيدة بالبرنامج الذي تنفة وحصول الشباب على جائزة التميز والإبداع «دوق أدنبرة» DOFE، حيث شهدت الوزيرة حفل تخرج ٣٠٠ شاب مصري وحصولهم على الجائزة، معربة عن سعادتها بالمستوى الذي وصل إليه الشباب خلال البرنامج التدريبي.

وأضافت وزيرة الهجرة أننا لدينا شباب مصري بالمملكة المتحدة حصل أيضًا على نفس الجائزة، مشيرة إلى أنه خلال التعاون بين الوزارة ومؤسسة صناع الحياة سيتم ربط الحاصلين على الجائزة في مصر والمملكة المتحدة، ليكونوا على تواصل دائم ونقل التجارب فيما بينهم.

ولفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن هذا التواصل بين الشباب في مصر والشباب في المملكة المتحدة، من الحاصلين على الجائزة، من شأنه أيضًا الترويج للسياحة المصرية، وخصوصًا سياحة المحميات الطبيعية في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر المناخ COP27، كما أن هذا يأتي تماشيًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للشباب، مما يمكننا من إعداد جيل مؤهل جيدًا للقيادة في المستقبل وأجيال بمؤهلات متخصصة.

ومن جانبه، أعرب اللواء محسن النعماني عن سعادته برعاية وزيرة الهجرة للفعاليات مبديًا استعداده التام للتعاون مع وزارة الهجرة في إطار دعم وتأهيل الشباب وربط الشباب داخل مصر مع نظرائهم في المملكة المتحدة مجتازي البرامج التدريبية التي تنفذها المؤسسة، لافتًا إلى فخره بالمستوى الذي يصل إليه الشباب عقب انتهاء البرنامج التدريبي باختلاف مراحله، مشيدًا باستجابة السفيرة نبيلة مكرم ودعمها لأنشطة الشباب؛ إذ أنها تقوم بأنشطة مشابهة للأنشطة التي تقدمها الجائزة.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة لبلورة الآليات الخاصة واللازمة لتحقيق هذا التعاون وربط الشباب المصري بالداخل والخارج من الحاصلين على جائزة التميز والإبداع «دوق أدنبرة» DOFE.

وكانت قد احتفلت صناع الحياة بتخرج 300 مشترك مصري وحصولهم على الجائزة البريطانية للتميز والإبداع "دوق إدنبرة"، وهي إحدى الجوائز الرائدة لإنجازات الشباب وتجمع بين الخبرات العملية والمهارات الحياتية، منذ إطلاقها عام 1956 من قبل صاحب السمو الملكي دوق إدنبرة.

شارك بالجائزة أكثر من ثمانية ملايين شاب في أكثر من 140 دولة حول العالم، وتقدم الجائزة ثلاثة مستويات: البرونزي والفضي والذهبي، وتعمل على تنمية المواهب والقيام بالخدمات للبيئة الخاصة بالمتدرب والاعتماد على النفس والمعيشة في مناطق غير مؤهلة، كما تؤهل الجائزة الحاصلين عليها للحصول أسبقية في الالتحاق بالجامعات في الخارج وكذا الحصول على المنح الدراسية.