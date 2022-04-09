فعاليات برنامج التهيئة العام على أدلة العمل الإجرائية بهيئة الرعاية الصحية

من المقر الرئيسي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ووفقًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعبر تطبيق < > انطلق برنامج التهيئة على أدلة العمل الإجرائية الذى استهدف المديرين بالمقر الرئيسى والفروع والمنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)

⬅️ الهدف من إطلاق برنامج التهيئة العام هو أن يكون جميع العاملين تحت مظلة الهيئة العامة للرعاية الصحية على علم و دراية بالرؤية والرسالة والأهداف العامة للهيئة باعتبارهم شركاء عمل، وأثمن مورد لدى الهيئة.

⬅️ ارتكز برنامج التهيئة العام، الذي استمرت فعالياته على مدار 10أيام، على شرح أدلة العمل الإجرائية لإدارات الهيئة، والتى تحتوى على أهداف وسياسات وإجراءات كل ادارة على حدى، وذلك توحيدًا لأنظمة التشغيل بكافة المستويات الوظيفية.

⬅️ وقد قامت الإدارات التالية بشرح أدلة العمل الخاصة بهم وهم :-

▪️الإدارة العامة للموارد البشرية

▪️الإدارة المالية

▪️إدارة الإمداد

▪️إدارة رضاء المنتفعين

▪️المكتب الفنى لرئاسة هيئة الرعاية الصحية

▪️الإدارة القانونية

▪️الإدارة العامة للشئون الإدارية.

▪️الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي

▪️إدارة المراجعة الداخلية

▪️ التمريض

▪️ الأسنان

???? انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي بناء على تكليفات الدكتور أمير التلواني_ المدير التنفيذي للهيئة

???? القائم على برنامج التهيئة

▪️ د. ناردين بشرى شحاتة_ اخصائى التطوير المؤسسي ومسؤول فصل الموارد البشرية بملف الاعتماد

???? إضافة إلى مسؤولى التدريب غير الطبي، وهم :-

▪️د.وسام مجدى_ المقر الرئيسي لهيئة الرعاية الصحية

▪️د.إيمان صبرى _ فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

▪️د إيمان علي_ فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

▪️د.أحمد السيد_ فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر