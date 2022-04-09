القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1443هـ

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1443هـ وجاء فيها :

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدنى أن أهنئ سيادتكم بالذكرى المجيدة لنصر العاشر من رمضان ، ذلك اليوم العظيم من أيام الوطنية المصرية الذى حققه هذا الجيل من أبناء القوات المسلحة ، وجسد بطولات وتضحيات الشعب المصرى فى استرداد أرض سيناء المقدسة وأعادوا لمصر عزتها وكرامتها وللأمة العربية شموخها وكبريائها .

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية الخالدة يؤكدون قوة عزيمتهم وإيمانهم بقدسية المهام والمسؤليات المكلفين بها ، متمسكين بروح انتصار العاشر من رمضان – السادس من أكتوبر ، محافظين على يمين الولاء لمصر وشعبها ، ماضين خلف قيادتكم الوطنية الطموحة وإرادتكم الحرة لتحقيق ما تصبون إليه من مستقبل واعد يليق بالوطن وأبنائه المخلصين .

والله أدعو أن يعيد هذه المناسبة الخالدة على سيادتكم بكل الخير وعلى الوطن المفدى بكل اليمن والبركات وكل عام وسيادتكم بخير .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

كما بعث الفريق/ أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وأصدر الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1443هـ .

كما أصدر الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة .