وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من منشآت الجامعة البريطانية في مصر

تفقد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه السيدة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة، ود. محمد لطفي رئيس الجامعة، صباح اليوم السبت، عددًا من منشآت الجامعة البريطانية في مصر، بحضور د. محمد حلمي الغر الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ود. يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والمشروعات، والسادة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وتفقد الوزير وحدة التحليل المالي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، والورش الخاصة بكلية الهندسة والتي تضم أحدث المُعدات اللازمة للعملية التعليمية، وعدد من استديوهات كلية الإعلام والأتصال، بالإضافة إلى تفقد حاضنة ريادة الأعمال "science park"، مشيدًا بمدى جاهزيتها لتقديم تجربة تعليمية وصناعية مُتميزة.

كما تفقد الوزير كلية طب الأسنان ووحدة العيادات المتنقلة المُزودة بأحدث الأجهزة الطبية، معربًا عن سعادته بالخدمات التي تُقدمها الجامعة البريطانية في مصر للمرضي بالمجان.

واستمع الوزير إلى عرض توضيحي للتطورات التي شهدتها الجامعة البريطانية في مصر، على المستوى التعليمي والبحثي، كما التقى بعدد من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس للوقوف على مستوى الخدمة التعليمية والبحثية المُقدم لهم.

وخلال جولته التفقدية، أشاد د. عبدالغفار بالجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في الجامعة وسيرها بخُطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها التعليمية التي تتوافق مع رؤية مصر 2030، والتي تتضمن تحسين جودة التعليم العالي، وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن الجامعة البريطانية تُسهم في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر ولتلبية احتياجات سوق العمل المُستقبلية.

وجاءت الجولة التفقدية على هامش استضافة الجامعة البريطانية في مصر، لاجتماع مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بمقر الجامعة بمدينة الشروق.

وتضم الجامعة 11 كلية، تشمل كليات (الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب الأسنان، التمريض، القانون، الإعلام والاتصال، الآداب والفنون، الصيدلية، المعلومات وعلوم الحاسب، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات).