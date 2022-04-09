رد عاجل من الحكومة على تعقيد إجراءات توريد القمح

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعقيد إجراءات توريد محصول القمح من المزارعين للموسم الحالى عن المواسم السابقة، مُوضحةً أن منظومة توريد القمح خلال الموسم الحالى، تتضمن العديد من التسهيلات للمزارعين، ويتمثل أبرزها فى الدفع الفورى للمزارعين نظير شراء محصول القمح خلال 48 ساعة فقط من تسليم الأقماح وبعد الانتهاء من الفرز والفحص، بزيادة قدرها 100 جنيه للأردب عن الموسم الماضى، فضلاً عن منح حافز إضافى استثنائى للتوريد والنقل للموسم الحالى بقيمة 65 جنيهاً، ليصبح إجمالى الزيادة 165 جنيهاً، إلى جانب تقريب نقاط الاستلام من المزارعين عن طريق مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية مع مديريات التموين فى استلام المحصول من المزارعين، بما يوفر عليهم الوقت والجهد والتكاليف.

وفى سياق متصل، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لضمان نجاح موسم توريد القمح المحلى، والتى يتمثل أبرزها فى تجهيز غرفة عمليات مركزية بالوزارة والتى تضم فى عضويتها ممثلين من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية ومباحث التموين وعضو من الجهات المسوقة للعمل على مدار الساعة لحل المشاكل وتذليل أى عقبات أمام المزارعين، إلى جانب تخصيص 540 لجنة لاستلام القمح والقيام بعمليات الوزن والفحص لتحديد درجة النظافة والرطوبة، على أن يبدأ العمل فى نقاط استلام الأقماح من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً خلال شهر رمضان المبارك، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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