محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف شوارع بنها للوقوف على نسب التنفيذ

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ فى بيان له اليوم، إن نسبة التنفيذ بلغت ما يقارب 97.4% فى الشارع الذى يبلغ طوله 450 مترا، ويشرف على تنفيذه مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والفرعية لتسهيل الحركة المرورية وإعادة المظهر الحضارى للمدينة.

وأشار إلى أن أعمال التطوير بالشارع تضمنت تغيير المرافق من كهرباء ومياه وغرف تليفونات، وتم استبدال الكابلات الهوائية بكابلات كهربائية، كما تم تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطى وعلى جانبى الطريق، وإنشاء بالوعات أمطار جديدة بالشارع، وتم رصف الطبقة السطحية وجار استكمال باقى الأعمال.

وأشار الهجان إلى تسوية ورفع مطابق الصرف الصحى لتتناسب مع مستوى الرصف، وبذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للمواصفات القياسية والجدول الزمنى المحدد.

وأكد محافظ القليوبية حرصه الشديد على المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ المشروعات التى تتم على أرض الواقع بنطاق المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، مشيرا إلى أهمية العمل الميدانى ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة مستمرة للتأكد من مراعاة جميع المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع الشركات المنفذة، مع التنبيه على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة.