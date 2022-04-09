بحضور أندريه زكى.. وزيرة التضامن تشارك فى احتفالية كلية رمسيس للبنات (صور)

جدة - نرمين السيد - شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فى احتفالية مدرسة كلية رمسيس للبنات التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بالاحتفال السنوى لعام 2022 لقسم التربية الخاصة.





وذلك بحضور الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والقس رفعت فتحى الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى والسيدة مارى ألفى مدير عام المدرسة وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين والأكاديميين.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعى سعادتها بالتواجد فى مدرسة كلية رمسيس للبنات باعتبارها إحدى خريجات تلك المدرسة، وقد أثنت الوزيرة على المعارف والقيم التى تعلمتها فى المدرسة والتى شكلت جزءا من شخصيتها ومن منظومة المبادئ التى تحتذى بها وتمثل مرجعاً لها على مدار حياتها.

وقد أكدت القباج على أن احترام الاختلاف وعدم التمييز ضد الآخرين أهم ما نشأت عليه فى هذه المدرسة، حيث كانت تجمع ما بين الكنيسة والجامع، وما بين المصريين والأجانب، وما بين الغنى والفقير، كما أنشأت المدرسة منذ أكثر من 40 عاماً قسماً للتربية الخاصة، وعملت على دمج طلاب ذلك القسم مع جميع طلاب المدرسة فأدركت الطالبات كجزء من تكوينها أن الله خلق الناس على اختلافات يجب أن يحترمها الجميع.

وقدمت القباج تحية احترام وتقدير لكل أب وأم اختبرهم الله بطفل أو طفلة من ذوى الإعاقة، وأنه على الرغم من أن طريق رعايتهم وتربيتهم ليس سهلاً، إلا أنهم بمثابة المنحة التى وهبها الله لهم ليختبر مدى رعايتهم وحبهم لهؤلاء الأطفال حتى يصبحوا مؤهلين ليقودوا حياتهم بأقصى استقلالية ممكنة، وبأكثر درجات الدمج فى كافة مناحى المجتمع.

وقد أشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بسياسات رئيس الجمهورية التى تحث على العدالة الاجتماعية لجميع الفئات، وتوجيهاته المستمرة لكافة مؤسسات الدولة للوفاء بحقوق ذوى الإعاقة وتوفير الخدمات التى تيسر عليهم وعلى أسرهم سبل الحياة، وإيماناً بأن كل إعاقة خلقها الله خلفها طاقة كامنة، فعلى كل فرد فى المجتمع المحيط بهؤلاء الأشخاص بذل أقصى درجات المسؤولية المجتمعية تجاه دعم هؤلاء الأطفال وأسرهم، وإنما يدل هذا على رقى الفرد وإنسانيته ومسئوليته تجاه مجتمعه وأبناء وطنه.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى لها نصيب كبير من السياسات والبرامج التى أوصى بها رئيس الجمهورية للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث يوجد لدى الوزارة 630 كيانًا يساهم فى رعاية وتأهيل وتشغيل ذوى الإعاقة، فتتنوع الخدمات ما بين مكاتب تأهيل، ومراكز تأهيل، ومؤسسات ليلية، ومؤسسات نهارية، وأماكن تقييم الحالة النفسية والمستوى المهنى، وغيرها من الخدمات.

كما أكدت القباج أنها ترغب فى أن تساعد المدرسة فى جمع مستندات الطالبات من القسم الخاص أو من ذوى الإعاقة بشكل عام فى مجتمع المدرسة، لتقوم الوزارة تباعاً فى المساعدة فى استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لهم حيث أن كلهم يعتبروا من الدرجة الأولى.

وفى ختام الاحتفالية قامت المدرسة بتكريم الطالبات المتميزات فى المدرسة، مقدمة لهن الهدايا التذكارية.

وكانت القباج حريصة على تفقد بعض الأماكن بالمدرسة وزيارة بعض الفصول التى درست بها فى طفولتها لاسترجاع فترة فى حياتها مر عليها حوالى 40 عاماً، وأبدت أسمى آيات العرفان للمكان الذى تعلمت فيه ولمعلميها والقائمين على تربية الطالبات فى ذاك الوقت، مبدية أنها مدينة لهم بعلمها ونجاحها فى تولى مسؤولية وزارة تقوم على تمكين الأولى بالرعاية وعلى خدمة المجتمع.