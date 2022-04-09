نائب رئيس المفوضية الأوروبية يبدأ غدا زيارة إلى مصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت ذلك سفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، موضحة أن المسؤول الأوروبى سيعقد خلال الزيارة اجتماعات رسمية مع عدد من المسؤولين حول المناخ قبيل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2022.
كما سيلتقى تيمرمانس مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزير الخارجية سامح شكرى، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد.
وسيطرح تيمرمانس مناقشات حول شراكة متوسطية للهيدروجين الأخضر لتعزيز التواصل بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مثل التحول إلى الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة ونماذج النمو الأخضر وتنوع مصادر الطاقة والتمويل المستدام وأسواق الكربون، والتكيف.
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