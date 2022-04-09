معلومات الوزراء ينضم لأكبر شبكة تجمع مراكز الفكر عالميا

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز - فى بيان له اليوم السبت - أن شبكة "Euro Mesco" تضم أكثر من 120 مركزا للفكر حول العالم، وتقوم بنشر إصدارات وأوراق بحثية فى العديد من المجالات، وتقيم حلقات نقاشية وتدريبات مختلفة.

وأشار إلى أن الشبكة الدولية قامت بإضافة قسم خاص بالمركز على صفحتها الرئيسية فى 29 مارس الماضى، لافتا إلى أنه تم إعداد خطة عمل لبحث أوجه التعاون المحتمل مع الشبكة العالمية.

وذكر المركز أنه من المنتظر أن يشارك "مركز المعلومات" فى المؤتمر السنوى لشبكة "Euro Mesco"، خلال الشهر الجارى، كحدث سنوى يتيح لجميع المشاركين فيه تبادل الخبرات والأفكار بشأن عدد من القضايا ذات الأولوية لدول حوض البحر المتوسط والاتحاد الأوروبى.

كما سيشارك المركز فى منتدى الباحثين السنوى، والذى من المقرر أن تستضيفه مدينة "برشلونة" الإسبانية فى أكتوبر 2022، كأحد أهم الفعاليات التى ستشهد مشاركة المركز بعد انضمامه للشبكة، بحضور 40 مشاركا من جميع أنحاء دول البحر المتوسط، لتقديم مقترحاتهم البحثية فى قضايا التنمية الاقتصادية والهجرة والأمن وغيرها.

وكانت "EuroMesco" تأسست عام 1996، باعتبارها الشبكة الرئيسية لمراكز الأبحاث والفكر فى المنطقة الأورومتوسطية، وتضم حاليا 115 معهدا من 30 دولة أوروبية.