منتجات غزل ونسيج تحت علامة nit وECH (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، أن شركة Egyptian Cotton Hub (ECH)، المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والمسؤولة عن تسويق وبيع وإدارة سلاسل الإمداد لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة وفتح أسواق جديدة محليًا وخارجيًا أمام هذه المنتجات تحت العلامة التجارية الجديدة "nit"، نفذت مؤخرًا أولى عملياتها بالتصدير للخارج.





وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن الشركة قامت بتصدير عدد من الشحنات التى تحمل العلامة التجارية الجديدة "nit" وتضم غزولًا بإجمالى 5ر86 طن، إلى جانب تصدير منتجات من المنسوجات المنزلية إلى دولتى الدنمارك وإيطاليا تجاوز عددها 78 ألف قطعة، وذلك بهامش ربح مرتفع مقارنة بالسوق المحلى.

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