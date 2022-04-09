/691009/قافلة-طبية-مجانية-بحدائق-أكتوبر-برعاية-حزب-مستقبل-وطن

قال المهندس إيهاب الهادي، أمين حزب مستقبل وطن بمدينة السادس من أكتوبر، إن أمانة الوحدة الحزبية بحدائق أكتوبر نظمت قافلة طبية متعددة التخصصات مجانية يستفيد منها أهالي حدائق اكتوبر وسط إقبال منقطع النظير، وذلك برعاية المهندس أيمن موسى أمين مساعد الحزب بالسادس من أكتوبر ومحمد حسنى أمين وحدة حدائق أكتوبر والكابتن سامح أبو حراء أمين التواصل الجماهيرى.

دوت الخليج

مستقبل وطن ينظم قافلة طبية مجانية بحدائق أكتوبر

وقد تم انطلاقة من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة، نظمت أمانة الحزب بالسادس من أكتوبر قافلة طبية مجانية بمنطقة حدائق أكتوبر.

واشاد جميع الحضور بمستوي الخدمة والرعاية الطبية التي تابع تنفيذها الدكتور عمرقاسم أمين التنظيم بالسادس من أكتوبر والمستشار عمرو شمخ أمين مساعد السادس من أكتوبر والإعلامي أسامة قاسم أمين إعلام الحزب بالسادس من أكتوبر وخالد احمد سامي أمين العضوية.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن دعماً لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات في مختلف المجالات التي تهم المواطن وتلبي احتياجاته في شتي المجالات.

أطلق قافلة الخير بـ2000 كرتونة رمضان

وقال تامر النحاس، أمين قطاع الأعمال لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إنه تعزيزًا لقوافل الخير التي أطلقها الحزب قبيل حلول شهر رمضان لدعم المواطنين، تم بالتعاون مع أعضاء هيئة مكتب الأمانة إعداد 2000 كرتونة رمضانية تتضمن كافة السلع الغذائية الأساسية وذلك كمرحلة أولى للحملة التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا ومن بينهم عمال المصانع وعمال اليومية.

أشار "أمين قطاع الأعمال"، إلى أنه بمجرد الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الحملة سيتم البدء في الثانية بذات العدد من الكراتين الرمضانية وبالتوازي سيتم تنفيذ حملة أخرى لتوزيع وجبات ساخنة لإفطار الصائمين من خلال فريق عمل الأمانة.