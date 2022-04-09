/691008/بصورة-مع-ابنة-أخيها-هدى-رمزي-تخطف-الأنظار-في-أحدث-ظهور-لها

شاركت الشابة شهد رمزي، ابنة شقيقة الفنانة هدى رمزي، صورة تجمعها بالمعتزلة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، لتعود بها للساحة من جديد بعد غياب.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحدث ظهور للفنانة المعتزلة هدى رمزي على انستجرام

نشرت شهد رمزي صورة الفنانة المعتزلة عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت عليها،قائلة: “عمتي القمر”، وقابلها الجمهور بترحاب شديد معلقين على الصورة: “قمر زي زمان بالظبط”، “بحبها اوي”، “كل الاقمار الي في دالنيا مش قمر واحد”.

هدى رمزي حديث السوشيال ميديا في أول ظهور لها بعد الاعتزال

هذا وكانت تصدرت هدى رمزي تريندات مواقع التواصل الإجتماعي في نوفمبر 2021، بعد أم نشرت الفنانة ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، صور من عقد قران ابن شقيقة الفنانة المعتزلة، ظهرت بها لأول مرة منذ أعتزالها بدون حجاب.

الفنانة هدى رمزي

هدى رمزي، بدأت مسيرتها الفنية في منتصف سبعينيات القرن العشرين، وكان من أشهر أعمالها الذي قدمته في السينما المصرية “مع سبق اﻹصرار، جري الوحوش، بئر الخيانة، حنفي الأبهة”، أما في الدراما التليفزيونة فقد قدمت مسلسلات “الحب وأشياء أخرى، أحلام الفتى الطائر، الزوجة تعرف أكثر”.

اعتزال هدي الفن رمزي وارتدائها الحجاب

اعتزلت هدى رمزي التمثيل و ارتدت الحجاب في منتصف تسعينيات القرن العشرين، إلا إنها بعد ذلك بسنوات ظهرت بدون الحجاب على الرغم من عدم عودتها للتمثيل.

زيجات في حياة هدى رمزي

تزوجت هدى رمزي في بداية حياتها من شاب في الوسط الفني لكنه زواج لم يستمر طويلاً، ثم تزوجت من رجل الأعمال "طه غانم" وطلقها بعد مشاكل طويلة بعدما أنجبت منه ابن يدعة محمد، وفي عام 1986 تزوجت من محامي يدعى "سمير عيسى" وعام 1991 تزوجت من رجل الأعمال الهارب "مصطفى البليدي" وطلقها بعد عام زواج، أما أخر زيجاتها كان لاعب كرة القدم في النادي الأهلي شريف عبد المنعم عام 1999.