/691007/تاريخ-مواجهات-ليفربول-ومانشسترسيتي-قبل-مباراة-الغد

يدخل فريق ليفربول مباراته غداً الأحد، أمام نظيره مان سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي الفريقين من قبل فى 169 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث كانت الغلبة للريدز بعدما حقق الفوز في 79 لقاء.

وحقق مانشستر سيتي الفوز في 45 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 45 مواجهة.

بينما استطاع ليفربول من زيارة شباك مانشستر سيتي بـ193 هدفً، فيما سجل السيتي 115 هدف.

الجدير بالذكر أن حقق ليفربول الفوز على نوتينجهام فورست بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

نجح ليفربول من تحقيق الفوز في لقاء صعب على الفريق، أمام نوتينجهام فورست، في غياب الدولي المصري محمد صلاح بسبب الإصابة.

سجل ديجو جوتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة والسبعون من عمر اللقاء، من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق كوستاس تسيميكاس إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ديوجو جوتا بلمسة سحرية وضعت الكرة داخل الشباك.

تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جوميز، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، تشامبرلين.

خط الهجوم: إليوت، جوتا، فيرمينو.

محمد صلاح أمام برايتون بالدوري

فيعد هدف محمد صلاح الذي أحرزه من ركلة جزاء هو الهدف رقم 2000 في تاريخ ليفربول، ليكون هدف مميز في تاريخ الريدز.

ولم يكتفي الفرعون المصري بذلك بل وحطم أرقام أساطير ليفربول بتسجيله أكثر من 20 هدف في أربع مواسم من أصل خمسة مع ليفربول

مواعيد مباريات ليفربول

بنفيكا ضد ليفربول فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي ضد ليفربول فى الجولة 32 من الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد بنفيكا فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتى ضد ليفربول فى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزى

ليفربول ضد مانشستر يونايتد فى مؤجلة من الجولة 30 من البريميرليج

ليفربول ضد إيفرتون فى الجولة 34 من الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول فى الجولة 35 من الدوري الإنجليزي .