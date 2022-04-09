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تصدر مسلسل الاختيار الحلقة 7 تريند مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل، بعدما كشفت العديد من جرائم جماعة الإخوان الإرهابية وتسببهم في قتل أبرياء بسبب معارضتهم لسياسة محمد مرسي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8

ويبحث عشاق مسلسل الاختيار 3 عن موعد عرض الحلقة 8 من العمل، بسبب زيادة رغبتهم في معرفة ما كانت تخبأه تلك الجماعة الإرهابية وراء جملة “تطبيق الشرعية”، وكيف كان خيرت الشاطر وبديع شياطين يوزون محمد مرسي لارتكاب أبشع الجرائم أثناء توليه حكم مصر.

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8 والقناة الناقلة

يعرض مسلسل الاختيار 3 الحقلة 8 على قناة on، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا العشر من مساء اليوم السبت الموافق 9 من شهر إبريل على ان تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 4.20 صباحاً وتأتي الإعادة الثانية الساعة 3.25 مساء، كما يعرض مسلسل الاختيار 3 الحقلة 8 على قناة ON دراما في تمام الساعة 11.20 مساءً والإعادة الأولى الساعة السادسة صباحًا والثانية الساعة 10.30 صباحًا وتعاد الحلقة الجديدة للمرة الثالثة الساعة 4.40 مساءً.

أبطال مسلسل الاختيار 3

مسلسل الاختيار 3 يخوض بطولته كلا من الفنان ياسر جلال وأحمد السقا، جمال سليمان، وهيدى كرم، خالد زكي، منى عبد الغني، سمر مرسي، نور محمود، مفيد عاشور، خالد الصاوي، وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وصبري فواز، محمد رياض، إيمان العاصي، أمير المصري، محمود البزاوي، نادية رشاد، فضلا عن عدد من ضيوف الشرف وهم محمد على رزق، أشرف زكي، حسنى شتا، دنيا المصري، وآدم الشرقاوي، وهشام إسماعيل، ومحمد العمروسي، وشريف خير الله، وأحمد وفيق، وصبحي خليل، وأحمد بدير وناردين عبد السلام.

مسلسل الاختيار يواصل تصدر التريند

يواصل مسلسل الاختيار بحلقاته المختلفة، تصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد عرض حلقة تلو الأخرى، بسبب الأحداث والأسرار الذي يكشفها لأول مرة عن جماعة الإخوان الإرهابية التي تولت مصر لفترة ألحقت بها الفساد وزاد بها القتل والضرب والإغتيال، وفي نهاية كل حلقة يرصد المسلسل تسريب حقيقي على لسان قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.