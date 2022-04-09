/691003/مسلسل-توبه-الحلقة-8-موعد-العرض-وأهم-الأحداث

شهد مسلسل توبه الحلقة 7، مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق، خاصة النهاية التي احتلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أجبر عمرو سعد “توبه”، على تطليق زوجته أسما إبراهيم في مشهد مؤثر حزن له العديد من الجمهور المشاهدين.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل توبه الحلقة 8

يعرض مسلسل توبه الحلقة 8، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، على قناة mbc مصر على أن تكون الإعادة في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، كما أنه يعرض بدون فواصل إعلانية على منصة شاهد الإلكترونية.

أحداث مسلسل توبه الحلقة 8

وستدور أحداث مسلسل توبه الحلقة 8 حول محاولة إحسان “صبا مبارك”، الانتقام من طرازن “طارق لفطي”، اذ انها تتفق مع عدد من التجار على جلب بضاعة وبيعها بسعر منخفض، لتخسف ببضاعة طرازان ومن هنا تستطيع التخلص منه.

كما يرصد مسلسل توبه الحلقة 8، محاولة معرفة إحسان لصر وصولات الأمانة التي بين توبه ووالدها، ولماذا تم سجن توبه، وفي الوقت ذاته توافق على خطوبتها من زينهم الذي لطالما عشقها طوال فترة إختفاء توبه.

مسلسل توبه يتصدر تريند تويتر بعد عرض الحلقة الأولى

جدير بالذكر، أنه حققت الحلقة الاولى من مسلسل توبه نجاح باهر، ولكن كانت بعض تعليقات الجمهور على العمل بأنه يشبه إلى حد كبير مسلسل ملوك الجدعنة الذي قدمه الفنان عمرو سعد في رمضان الماضي 2021، مع الفنان الكبير مصطفى شعبان وحقق صدى واسع بين رواد السوشيال ميديا.

فجاءت ردود فعل الجمهور على النحو الأتي: “مرو سعد عامل مسلسل طالع فيه شبح وبيقول كلام جامد ومقفي مش مفهوم ودمه تقيل نفس سكة أحمد العوضي كدة ومطلعين صاحبته ولا مراته أسماء أبو اليزيد"، وشببه البعض بمسلسل ملوك الجدعنة فكتب أحدهم: “عمرو سعد عمل ريبوت في توبه لمسلسله ملوك الجدعنة اللي هو اصلا متاخد من سلام ياصحبي”، وبعد التعليقات الأخرى جاءت إيجابية ومشيده بمسلسل توبه، فكتب أحدهم :”لا بس توبة طلع جامد السنة دي”، وكتب الاخر: “حد يعاكس مراته في الشارع، مسلسل توبه فاز”.