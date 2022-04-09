/691002/موعد-مباراة-الأهلي-أمام-المصري-والقنوات-الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم السبت، أمام نظيره المصري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوير الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي أمام المصري عبر قنواتوتنقل قنوات اون تايم سبورت.

وضمت قائمة الفريق ٢١ لاعبا وجاءت على النحو التالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحسام حسن وأيمن أشرف ومحمد شريف وحسين الشحات واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي افشة وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد عبدالقادر وزياد طارق ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري.

وتقرر تأجيل مواجهات بيراميدز والمصري ضد فرق الدوري في الجولة الرابعة عشر وكذلك الأمر في الأسبوع الخامس عشر وذلك بعد صعود الفريقين لدور الثمانية من الكونفيدرالية الإفريقية.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري.

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الفريق ٢١ لاعبا وجاءت على النحو التالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحسام حسن وأيمن أشرف ومحمد شريف وحسين الشحات واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي افشة وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد عبدالقادر وزياد طارق ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري.

ويدخل النادي الأهلي مباراة المصري اليوم على صدارة ترتيب قمة جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز ومواصلة مسيرة الانتصارات في مشوار استعادة لقب الدوري الممتاز بعد غيابه العام الماضي لصالح الزمالك .