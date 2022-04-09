جامعة بنى سويف التكنولوجية تستقبل كبير خبراء جامعة «كورياتك»

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد شكر ندا القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، حول زيارة الدكتور كيم إيوى كوينغ كبير خبراء جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم "كورياتك" لتعزيز التعاون المشترك، ودراسة إمكانية وضع خطط العمل المستقبلية، وكذلك تفعيل التعاون القائم من خلال الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ودولة كوريا الجنوبية، لدعم جامعة بنى سويف التكنولوجية فنيًا وتعليميًا.





تضمن اللقاء الاطلاع على العملية التعليمية، والوقوف على آخر مستجدات انتظام الدراسة داخل الجامعة، والإعداد للمؤتمر الدولى الأول للتعليم والتدريب الفنى والمهنى "TVET"، الذى يجرى العمل على تحضيره بالمشاركة مع الجانب الكورى الجنوبى، والمُزمع عقده قريبًا.

كما تطرق اللقاء إلى التباحث حول آخر التطورات المتعلقة بحصول الجامعة على الجودة والاعتماد الدوليين من هيئة "ABEEK" المسؤولة عن ضمان الجودة والاعتماد للبرامج التكنولوجية والهندسية بدولة كوريا الجنوبية، حيث تم مناقشة الأعمال والمعايير التى تم إنجازها مؤخرًا بالجامعة؛ سعيًا لمنح الجودة والاعتماد الدوليين لبرامج الجامعة وفق الخطة الموضوعة لذلك.

وخلال اللقاء استعرض رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية عرضًا تفصيليًا حول الجامعة تضمن شرحًا للبرامج الدراسية التى تقدمها الجامعة، والمعامل التكنولوجية الدراسية الموجودة بها، والبروتوكولات الموقعة مع الكيانات الصناعية والهيئات والجهات المختلفة، وما تقدمه الجامعة من خدمات علمية، وتعليمية، ومجتمعية، وخطة الجامعة المستقبلية، وأنشطة الجامعة المختلفة، مثل الأنشطة الطلابية وأنشطة تنمية مهارات الكوادر البشرية بالجامعة متضمنًا القائمين بالتدريس والعمل الإدارى.

وأشاد الدكتور ندا بالتعاون المصرى الكورى بجامعة بنى سويف التكنولوجية، والذى يهدف إلى تزويد سوق العمل بالعمالة المؤهلة، لتنفيذ المهام المنوطة بها على أعلى مستوى فنى، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرة الكورية، وتبادل الخبرات فى مجالات التعليم التكنولوجى، والتدريب المهنى، وتأهيل الطلاب لسوق العمل.

ومن جانبه أشاد كبير خبراء جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم بجامعة بنى سويف التكنولوجية والتطور المستمر الذى تشهده الجامعة باستمرار، خصوصا هذا العام، متضمنًا تطوير المعامل التكنولوجية، بالإضافة إلى البرامج الدراسية الجديدة وبروتوكولات التعاون الأخيرة التى تهدف لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.