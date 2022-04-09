استخراج 1351 شهادة قياس مستوى فى قنا خلال شهر

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا قامت بتعيين 798 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 3 "قادرون باختلاف"، فى منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل".





وأوضح التقرير الذى تلقاه الوزير من حسام طلبة، مدير المديرية، عن إنجازاتها خلال مارس، أن عدد المسجلين بمكاتب التشغيل بلغ 2999 شاباً منهم 18 "قادرون باختلاف"، لافتا إلى توفير 392 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 1351 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.

وأشار إلى أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً بإجمالى 423 ألفاً و285 جنيها لـ6236 عاملاً من المسجلين، منها 416 ألفاً و660 جنيها لـ6233 عاملاً كرعاية اجتماعية، وصرف 6625 جنيها للرعاية الصحية لـ 3 عمال من المسجلين بالمديرية.

وأضاف التقرير أنه تم التفتيش العمالى على 555 منشأة، وعمل 11 حملة تفتيش شامل، وأسفر عن تحرير 37 محضراً عمالياً، من خلال مفتشى العمل، وعمل 5 ندوات توعية للعاملين، فضلاً عن تلقى 31 شكوى عمالية، تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً، وتحويل 10 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 6 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال التدريب المهنى، انتهت المديرية من تدريب 39 متدربا على مهنة المساحة والتفصيل والحياكة بمراكز التدريب المهنى، كما انتهت من تدريب 15 متدربة بوحدة التدريب المتنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 199 منشأة، فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.