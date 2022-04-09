4 آلاف ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية

وأضافت الوزيرة، فى بيان لجهاز تنمية المشروعات اليوم، السبت، أنه تم إصدار التراخيص النهائية لـ2000 مشروع من هذه المشروعات، موضحة أن وحدات الشباك الواحد بفروع الجهاز فى القاهرة والمحافظات تقوم بإصدار ترخيص التشغيل المؤقت لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى لمدة تصل لـ5 سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائى، على أن يصدر الترخيص خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع وهى البطاقة الضريبية والسجل التجارى والموافقات المبدئية، مقابل رسوم رمزية.
وأكدت أنه فور توفيق أوضاع المشروعات يمكنها الاستفادة من حزمة من الخدمات من بينها المعاملة الضريبية القطعية والمبسطة، وعدم جواز المحاسبة ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع، والتشغيل بشكل رسمى مؤقت حتى 5 سنوات ومعترف به من جميع أجهزة الدولة ومحميًا بقوة القانون، لحين دراسة احتياجات المشروع وتوفيق أوضاعه بشكل نهائى، فضلًا عن تمتع المشروع بحافز وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضده.
ودعت جامع أصحاب المشروعات غير الرسمية للاستفادة من الخدمات التى تقدمها مختلف أجهزة الدولة التى تسمح لهم بالتوسع فى مشروعاتهم، مؤكدة حرص الجهاز على تشجيع أصحاب المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى وضمهم للقطاع الرسمى، بما يضمن استقرار مشروعاتهم واستمرارها وتعزيز أرباحها، فضلا عن تأهيل تلك المشروعات بتنوعها للاستفادة من قوانين الدولة الداعمة للاستثمار خصوصا المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات الجديد.
وذكرت جامع أن محور شرعنة المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى يتم بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة، ويأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بدعم تلك المشروعات وتهيئة المناخ الاستثمارى القانونى والآمن لها، مما يضمن استمرارية تشغيلها والتوسع فيها وتأهيلها لاستيعاب مزيد من فرص العمل المستدامة.
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