وزيرة الهجرة تبحث مع «صناع الحياة مصر» تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - بحثت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع محسن النعمانى رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الحياة مصر"، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسة فى إطار البرامج التدريبية التى تنفذها للشباب وحصول من يجتازها على جائزة التميز والإبداع "دوق إدنبرة" والمعتمدة من المملكة المتحدة.





ووجهت الوزيرة، فى بيان لوزارة الهجرة اليوم، الشكر للمؤسسة ولدورها الرائد فى مجال التطوع والعمل التنموى والإنسان، قائلة: "إن العمل الإنسانى يعطينا الطاقة والصبر فى أى عمل، والقيادة السياسية دوما تؤكد على أهمية دور الشباب، وتمنحهم الفرصة ليشاركوا فى نهضة الوطن، بجانب دعم مؤسسات المجتمع المدنى وتخصيص العام 2022 عامًا لمؤسسات المجتمع المدنى".

وأشادت الوزيرة بالبرنامج الذى تنفذه المؤسسة وحصول الشباب على جائزة التميز والإبداع "دوق إدنبرة"، حيث شهدت الوزيرة حفل تخرج 300 شاب مصرى وحصولهم على الجائزة، معربة عن سعادتها بالمستوى الذى وصل إليه الشباب خلال البرنامج التدريبى.

وتابعت: "لدينا شباب مصرى بالمملكة المتحدة حصل أيضًا على نفس الجائزة"، مشيرة إلى أنه خلال التعاون بين الوزارة ومؤسسة "صناع الحياة" سيتم ربط الحاصلين على الجائزة فى مصر والمملكة المتحدة، ليكونوا على تواصل دائم ونقل التجارب فيما بينهم.

وأشارت إلى أن هذا التواصل بين الشباب فى مصر ونظرائهم فى المملكة المتحدة، من الحاصلين على الجائزة، من شأنه أيضًا الترويج للسياحة المصرية، وخصوصًا سياحة المحميات الطبيعية فى إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر المناخ COP27، كما أن هذا يأتى تماشيًا مع الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية للشباب، مما يمكننا من إعداد جيل مؤهل جيدًا للقيادة فى المستقبل وأجيال بمؤهلات متخصصة.

ومن جانبه، أبدى النعمانى استعداده التام للتعاون مع وزارة الهجرة فى إطار دعم وتأهيل الشباب وربط الشباب داخل مصر مع نظرائهم فى المملكة المتحدة مجتازى البرامج التدريبية التى تنفذها المؤسسة، معربا عن فخره بالمستوى الذى يصل إليه الشباب عقب انتهاء البرنامج التدريبى باختلاف مراحله، مشيدًا باستجابة الوزيرة نبيلة مكرم ودعمها لأنشطة الشباب؛ إذ أنها تقوم بأنشطة مشابهة للأنشطة التى تقدمها الجائزة.

وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة لبلورة الآليات الخاصة واللازمة لتحقيق هذا التعاون وربط الشباب المصرى بالداخل والخارج من الحاصلين على جائزة التميز والإبداع "دوق أدنبرة".

وكانت مؤسسة "صناع الحياة" احتفلت بتخرج 300 مشترك مصرى وحصولهم على الجائزة البريطانية للتميز والإبداع "دوق إدنبرة"، وهى إحدى الجوائز الرائدة لإنجازات الشباب وتجمع بين الخبرات العملية والمهارات الحياتية، منذ إطلاقها عام 1956 من قبل دوق إدنبرة.

شارك بالجائزة أكثر من ثمانية ملايين شاب فى أكثر من 140 دولة حول العالم، وتقدم الجائزة ثلاثة مستويات: البرونزى والفضى والذهبى، وتعمل على تنمية المواهب والقيام بالخدمات للبيئة الخاصة بالمتدرب والاعتماد على النفس والمعيشة فى مناطق غير مؤهلة، كما تؤهل الجائزة الحاصلين عليها للحصول أسبقية فى الالتحاق بالجامعات فى الخارج وكذا الحصول على المنح الدراسية.