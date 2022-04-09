/691001/مسلسل-الاختيار-الحلقة-7-يتصدر-التريند-بعد-رصده-قتل-الحسيني-أبو-ضيف

تصدر مسلسل الاختيار الحلقة 7 مؤشرات الأكثر بحثا على موقع البحث الشهير جوجل، خاصة بعدما شهدت الحلقة أحداث مليئة بالإثارة وكشفت أسرار صادمة عن جماعة الإخوان الإرهابية وكيف تسببوا في قتل الكاتب الصحفي الحسيني أبو ضيف، بعد نزله إلى اشتباكات الاتحادية لرصد الحقائق للشعب المصري.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 7 التي تسببت في تصدرها التريند

أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 7

شهد مسلسل الاختيار الحلقة 7، خطط لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية التي اتى على رأسهم البلتاجي وخيرت الشاطر الذي يعد الأكثر شرا في الأحداث، وكان من بينهم تأجير جماعة من الاخوة بينهم للاشتباك مع معارضي سياسة محمد مرسي.

ثم رصد مسلسل الاختيار الحلقة 7، تورط الإخوان في مقتل عدد من الابرياء خلال اشتباكات الإتحادية، وتهديد خيرت الشاطر بأن ذلك نقطة في بحر ما سيراه الشعب المصري في الفترة المقبلة.

مقتل الحسيني أبو ضيف في مسلسل الاختيار الحلقة 7

وانتهى مسلسل الاختيار الحلقة 7، برصد مشهد لقتل الكاتب الصحفي الحسيني أبو ضيف بطلق ناري وصفه الإعلامي وائل الابراشي في ذلك الوقت بأنه قتل متعمد من قبل جماعة الاخوان المسلمين، أتى ذلك نتيجة لمحاولة الحسيني رصد حقائق جماعة الاخوان خلال اشتباكات الاتحادية التي راح ضحيتها عدد من الشباب الأبرياء التي لم يكن لهم تدخل في كل تلك الأحداث.

مسلسل الاختيار الحلقة 7 يتصدر التريند

جدير بالذكر أن مسلسل الاختيار الحلقة 7، تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما تصدر هشتاج الحسيني أبو ضيف أيضا التريند بعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار في مساء أمس الجمعة، وشهد العمل إشادات عريمة من قبل الجمهور منذ عرض الحلقة الأولى من العمل خاصة بعدما بدأ برصد جرائم جماعة الإخوان الإرهابية.

مسلسل الاختيار

مسلسل الاختيار 3 يخوض بطولته كلا من الفنان ياسر جلال وأحمد السقا، جمال سليمان، وهيدى كرم، خالد زكي، منى عبد الغني، سمر مرسي، نور محمود، مفيد عاشور، خالد الصاوي، وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وصبري فواز، محمد رياض، إيمان العاصي، أمير المصري، محمود البزاوي، نادية رشاد، فضلا عن عدد من ضيوف الشرف وهم محمد على رزق، أشرف زكي، حسنى شتا، دنيا المصري، وآدم الشرقاوي، وهشام إسماعيل، ومحمد العمروسي، وشريف خير الله، وأحمد وفيق، وصبحي خليل، وأحمد بدير وناردين عبد السلام.